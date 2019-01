Mielipide

Kuuba taistelee sissien ja hipsterien välissä

Reissasin

Aleksijevitšin

Kuubalaisilla

Mennyt

vuoden­vaihteessa Kuubassa. Lähtö­hässäkässä muistin, että wifi tuskin toimii, joten hätäpäissäni nappasin kirjakaupan hyllystä paksuimman käsiini osuneen kirjan, joka sattui olemaan Svetlana Aleksijevitšin romaani Neuvostoihmisen loppu. Se osoittautuikin hyväksi löydoksi: Kuuba seisoo juuri nyt samassa pisteessä kuin Neuvosto­liitto loppuaikoinaan.Kommunistinen puolue pyörittää maata ja valvoo ihmisiä. Vaalit eivät ole vapaita, ja poliittisia vankeja on arviolta muutamia satoja. Ikäjakauma on pahasi kallellaan vanhoihin, kun nuoret valuvat ulos maasta.Samalla maan talous sakkaa. Palkat ovat surkeita ja kaupat puolityhjiä. Monet raapivat tuloja vuokraamalla makuuhuoneita kodeistaan. Vuokraisänniksemme osuivat tunnettu elokuvaohjaaja ja pienen kaupungin hammaslääkäri.Kaikesta on pulaa. Taksikuski kertoi elättävänsä perheensä isältään perimällä vanhalla Peugeot’lla. Auton etulasi oli rikki, ja kuljettaja haaveili, että pääsisi vuoden sisällä Panamaan etsimään uutta lasia. Edellisenä vuonna se ei onnistunut.hurja dokumenttiromaani kuvaa, mitä Neuvostoliitto teki samassa tilanteessa. Markkinat vapautettiin jakamalla valtionyhtiöiden omistus kuponkeina kansalaisille, jotka myivät ne oligarkeille ymmärtämättä niiden arvoa.Nyt moni venäläinen kiroaa markkinatalouden. Nurinkurisesti syynä ovat neuvostoajan kärsimykset: vankileirit, väkivalta ja sodat. On vaikea ajatella, että kaikki kärsimys olisi ollut turhaa. Roisto on Mihail Gorbatšov, joka myi halvalla maan, jonka eteen venäläiset olivat vuodattaneet verta koko 1900-luvun. Moni sellainenkin, jonka perhettä kuoli Siperian leireillä, kaipaa Stalinia.Neuvostoliiton loppu oli raju vapaa pudotus, jossa alas tultiin holtittomasti kierien ja kaikkiin mahdollisiin kiviin osuen. Kuuba seisoo juuri nyt saman jyrkänteen reunalla yrittäen keksiä, miten pääsisi rinnettä alas yhtenä kappaleena.Kuuballa on oma menneisyytensä. Havannan valtaisa rapistunut rakennuskanta kertoo sokeriruo’olla, tupakalla, kahvilla ja orjilla rakennetusta vauraudesta, joka ei ollut omissa käsissä. Siirtomaavaltojen aika päättyi köyhän kansan sissien sankarilliseen vallankumoukseen. Fidel ja Che hallitsevat edelleen voittamattomina tienvarsien kylteissä ja kirjakauppojen hyllyillä.Kuubalaiset joutuvatkin tekemään surutyötä menneisyyden kanssa. Hyvä esimerkki on Suomessakin nähty Leonardo Paduran käsikirjoittama elokuva Havannan taivaan alla. Siinä keski-ikäisten kuubalaisten riehakkaasti alkanut jälleennäkeminen kääntyy synkäksi, kun ystävykset yksi kerrallaan kertovat, miten kommunismi vei heiltä kyvyn elää. Mutta samalla he muistelevat sitä, kuinka tosissaan olivat nuorina rakentamassa parempaa maailmaa.Elokuva vedettiin aluksi pois Havannan filmifestivaaleilta, mutta protestien jälkeen se esitettiin Havannan ranskalaisten filmien festivaaleilla. Näytöksiin ahtautui 1 300 katsojaa, ja monet poistuivat näytöksistä silmät itkusta punaisina.on paljon menetettävää. Kuuba piti puoliaan epätasaisessa taistelussa amerikkalaisia ja kauppasaartoa vastaan. Terveydenhuolto ja koulutus ovat ilmaisia ja elämänmuoto leppoisa. Parin päivän päästä wifin puute ei enää haitannut, hankimme dominopelin ja istuimme iltoja ulkosalla.Mutta muutosta ei voi padota enää kovin pitkään. Arviolta kolmannes taloudesta on pienten yksityisten yritysten varassa. Kolmen viikon päästä äänestetään uudesta perustuslaista, joka sallii yksityisen omistamisen. Hipsteribaareja perustetaan.ja tuleva törmäävät Kuubassa jatkuvasti. Tammikuun alussa juhlittiin vallankumouksen 60-vuotisjuhlaa ja Fidelin sissejä. Mutta vain pari päivää aikaisemmin Twitterissä kuhisi. Wifi toimi yllättäen kaikkialla, hitaasti ja yskien, mutta toimi kuitenkin. Ihmiset twiittailivat epäuskoisina kotisohviltaan.Kuuba yrittää yrittää keksiä, miten päästää irti menneestä ja löytää tie eteenpäin. Jos neuvostoihmisen loppu jotakin opetti, niin sen, että markkinauudistuksissa pahan valtakunnasta ei vedetä suoraa ja leveää väylää hyvän valtakuntaan. Suuri osa itäblokin valtioista on kääntynyt autoritaariseen suuntaan.Nyt on Kuuban vuoro. Miten ­siirtyä markkinatalouteen ja demo­kratiaan joutumatta luopumaan kaikesta siitä, mille ihmiset ovat minäkuvansa rakentaneet.