Mielipide

Terveysalan yrittäjien puheenjohtajan mielipidekirjoitus: Hoivayhtiöiden valvontaa ja sanktioita on lisättävä

päivien uutiset ikäihmisten asumispalveluihin liittyvistä ongelmista eivät tulleet yllätyksenä yhdellekään alan työntekijälle tai palveluiden tilaajille.Esperi Caren tapauksessa näkyy karulla tavalla, mikä ero sosiaalialan asumispalveluissa on pienellä perheyrittäjällä ja monikansallisella pörssiyhtiöllä. Pieni perheyritys on todennäköisesti perustettu aikoinaan yhden alan ihmisen unelmana – unelmana omasta hoivakodista, jossa voi toteuttaa inhimillisesti ja ihmisen kokoisesti hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisistä yhteistyössä kunnan kanssa.Hoivakotien perustajat ovat poikkeuksetta olleet alan osaajia, joilla on jopa kymmenien vuosien kokemus ja vahva näkemys alasta. Perheyrittäjälle on riittänyt, että hoivakoti takaa työntekijöille työpaikat ja elannon perheelleen. Ei siinä muuta ole tarvittu.ongelmana on, että joka vuosi tuottoa täytyy nostaa. Kun hinnat on sementoitu vuosiksi, mistä pörssiyhtiö leipoo kasvavan katteen? Tietysti henkilöstömenoista, jotka ovat keskimäärin 60 prosenttia liikevaihdosta.Kuntien valvonta ei toimi. Jos valvontakäyntejä joskus tehdäänkin, niistä ilmoitetaan ennalta. Yllätyskäyntejä on äärimmäisen harvoin.Jos esimerkiksi hoitajamitoituksissa havaitaan puutteita, yritys saa kehotuksen korjata tilanne ja ”vakavan nuhtelun”.Yritysten valvontaa on lisättävä, erityisesti sanktioita, joita ei nyt käytännössä käytetä. Kun puutteita hoitajamitoituksissa havaitaan, yritys tulisi velvoittaa maksamaan syntynyt taloudellinen hyöty kokonaisuudessaan kunnalle ja hoivakodin asukkaille. Tämä lopettaisi tehokkaasti ongelman, ja uskon, että se noudattaisi useimpien ihmisten oikeustajua.Näen pörssiyhtiöt sote-alalla ennemminkin oireena kuin sairautena. Kunnat ovat kovien paineiden alla vähentyvien resurssien ja kasvaneiden kustannusten takia. Lakisääteisiä palveluita järjestäessään kunnat ovat törmänneet ongelmiin, joissa on vain huonoja vaihtoehtoja. Ratkaisuna nähtiin paluu sata vuotta vanhaan järjestelmään, joka tunnetaan nyt asumispalveluiden kilpailutuksena. Jos kilpailutuksessa hinnan painotus on 90 ja laadun 10, käytännössä laadulla ei ole mitään merkitystä: vain hinta ratkaisee. Pieni perheyrittäjä on tässä häviäjä, isot pörssiyhtiöt voimistuvat.esille nousseiden epäkohtien on saatava päättäjät toimimaan. Vanhustenhoitoon pitää ohjata tarpeeksi rahaa, jotta voimme taata inhimillisen ja hyvän vanhuuden ihmisille, jotka ovat olleet rakentamassa tätä maata ja kasvattaneet meidät. Olemme sen heille velkaa