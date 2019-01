Mielipide

Hoitajat uupuvat työtaakkansa alle

Olemme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

saaneet lukea lehdistä kirjoituksia vanhusten inhimillisestä tuskasta, nälästä ja suoranaisesta heitteillejätöstä. Loputtoman kilpailutuksen seurauksena pienten palvelutalojen ja hoivakotien tilalle on tullut kustannussäästöjen nimeen vannovat megaluokan toimijat. Julkisivujen takana tapahtuu asioita, joista inhimillisyys, arvokkuus, itsemääräämisoikeus ja hyvä hoito ovat kaukana.Omien keittäjien, siivoojien, vahtimestareiden ja pyykkäreiden tilalla on laitosruoka, kiinteistöhuolto ja multitaskaava henkilöstö, jonka aiemmin hoitoon ja huolenpitoon käyttämä aika menee pyykkäämiseen, siivoamiseen, ruoan lämmittämiseen ja tiskaamiseen. Päällikönkin työpaikkailmoituksessa lukee vaatimus hygieniapassista ja lääkkeenjakoluvista hallinnollisen pätevyyden lisäksi.Hoitajat ovat ylikuormittuneita ja uupuvat henkisesti työtaakkansa alle. Alan arvostus on pohjalukemissa. Uutta väkeä on lähes mahdoton rekrytoida. Laadullisesti hyvät ja ammatillisesti pätevät hoitajat hakeutuvat mielekkäämpien tehtävien pariin. Harva kokee työn imua tai iloa alalle, jota ei ole resursoitu riittävällä tavalla.Esimiehet laskevat kuumeisesti henkilökunnan määrää suhteessa asiakkaiden lukumäärään. Asiakkaan luona vietetyt minuutit tai yöhoidon tarve ratkaisevat palvelujen laajuuden.Laskelmien pitäisi perustua hoitoisuusmittareiden antamiin tuloksiin asiakkaan hoidon tarpeen määrästä ja suhteuttaa ne henkilöstön määrää vastaaviksi. Sen sijaan mietitään työn uudelleen organisointia, priorisointia ja joustoja. Keskitytään toiminnan kannalta kriittisimpiin tehtäviin ja unohdetaan ulkoilu, saunotus, lukupiirit, jumppa ja toiminnot, jotka tukisivat ikäihmisen mahdollisuuksia elää oman näköistä, virikkeellistä ja laadukasta elämää.Kyse ei ole vain hoitajamitoitusten puutteista tai laiminlyönneistä vaan koko alaa koskevasta ongelmasta.Mistä asiakas oikein maksaa, jos hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisia palveluita ei toteuteta täysimääräisinä?