Mielipide

Hoiva-alan yrittäjät, kilpailkaa laadulla

Etsintäkuulutus.

Missä on hoivayritys, joka kilpailisi ja mainostaisi itseään seuraavasti:”Meillä on aina vähintään yksi hoitaja enemmän potilasta kohti kuin suositukset vaativat. Potilaiden hammashygienia on meille kunnia-asia. Meillä jokainen saa maukasta ruokaa, jota laitetaan omassa keittiössä oman emännän johdolla. Jokainen saa osallistua ruuanlaittoon oman vointinsa mukaan.””Meillä on oma kotieläin, jota kaikki saavat hoivata. Meillä ei askarrella eikä leikitä piirissä, vaan jokainen voi olla luova omalla tavallaan. Meillä käy kampaaja ja jalkojenhoitaja kerran kuussa.””Meillä saa lasillisen viiniä halutessaan ruuan kanssa. Vanhojen ihmisten seksuaalisuus on meille normaali asia. Jokainen saa yöpyä naapurihuoneessa, jos molemmat niin haluavat.””Liikkuminen tiloissa on turvallista, sillä henkilökuntaa on riittävästi. Meillä osa yrityksemme voitosta käytetään aina potilaiden hyvinvoinnin parantamiseen. Arvojemme mukaan jokainen potilas hoidetaan kuin oma mummimme ja vaarimme.”Hoivayrittäjät, nyt mukaan kilpailuun! Kuka haluaa olla paras ja jakaa hyvyyttä niin, että alan maine nousee pohjamudista? Pääpalkintona on mainetta ja kunniaa ja potilasjonot ovillenne.