Demarit kävivät vastaiskuun

ja vihreät käynnistivät eduskunta­vaali­kampanjansa viikon­vaihteessa. Kokoomus aloitti omansa jo viikko sitten. Keskustan valtakunnallinen startti on ensi viikonloppuna.Sdp:n puheenjohtajan Antti Rinteen sairausloma jatkuu näillä näkymin helmikuun loppuun, joten puolue joutuu toistaiseksi pärjäämään vaalikamppailussa ilman häntä. Ensimmäinen vara­puheenjohtaja Sanna Marin toimii päätuuraajana.otti kampanjassaan päävastustajaksi Sdp:n. Demarien vaali­startissa oli nähtävissä samaa toisinpäin.Sdp markkinoi itseään vaihtoehdoksi nykymenolle, siis porvarihallituksen politiikalle. Sillä tavalla on helppo luoda yksinkertainen vastakkainasettelu, jonka tyhmempikin äänestäjä muistaa.Kokoomuksen risteilyllä kuultiin viestiä, että ääni kokoomukselle on ääni Petteri Orpon pääministeriydelle ja ääni mille tahansa muulle puolueelle on ääni Antti Rinteen pääministeriydelle. Viestissä lasketaan sen varaan, että Orpo on suositumpi pääministeriksi kuin Rinne.Sanna Marinin mukaan hallitusyhteistyö vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa olisi luontevaa ja nykyisten hallituspuolueiden kanssa vaikeampaa. Marin kuuluu niihin nuoren polven demareihin, joita yhdistää punavihreä maailmankatsomus.Ongelmaksi muodostuu, että kannatuskyselyiden perusteella Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton hallituksella ei synny eduskunnassa enemmistöä.saatiin hallitus monen yrityksen jälkeen. Tällä kertaa maassa jouduttiin turvautumaan järjestelyyn, jossa vähemmistöhallituksen muodostavat demarit ja ympäristöpuolue. Tarpeen tullen ne saavat tukea keskustalta ja liberaaleilta. Pääministeriäänestyksessä rintamaan tarvittiin vielä vasemmistopuolue.Suomessa on aito monipuoluejärjestelmä, joten vastaavaa tilannetta tuskin pääsee syntymään.Mutta Suomen ulkopuolella ihmetystä saattaa aiheuttaa se, jos vaalien alla toistensa kimpussa olleet kokoomus ja Sdp päätyvät kaiken riitelyn jälkeen yhteiseen hallitukseen.On siinä äänestäjillekin selittämistä: kuinka puolue, josta vielä äsken maa­lailtiin kauhukuvaa tai ainakin pilakuvaa, onkin vaali-illan jälkeen aivan luonteva hallituskumppani?