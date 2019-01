Mielipide

Sairaaloiden työnjako voi mennä uusiksi

on ollut valinnanvapaus vuodesta 2014 lähtien, ja se on koskenut julkista erikoissairaanhoitoa. Sote-uudistusta tehtäessä on suunniteltu, että valinnanvapaus laajenee soveltuvin osin myös erikoissairaanhoidossa yksityiselle sektorille.Toisin kuin yleisesti arvioidaan, nykyinen valinnanvapaus on tulevaisuudessa todennäköisesti palvelujen tuotannolle merkityksellisempi asia kuin sen laajentaminen yksityissektorille.Toistaiseksi valinnanvapautta erikoissairaanhoidossa on käytetty melko vähän. Eräillä erikoisaloilla potilaan vapaa valinta on kuitenkin vähitellen kasvanut merkittäväksi miljoonien eurojen liiketoiminnaksi. Monet merkit viittaavat siihen, että tämä kehitys tulee jatkumaan.vaikuttaa merkittävästi sairaaloiden tulevan toiminnan suunnitteluun jo nyt. Sairaanhoitopiireissä selvitetään yhtiöittämisjärjestelyjen vaikutuksia palvelutuotantoon. Suunnitelmissa on piirien omia yhtiöitä ja yhteisyrityksiä toisten piirien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Näyttää vahvasti siltä, että ero yksityisen ja julkisen tuottajan välillä hämärtyy.Valinnanvapaus on hyvä asia. Parhaimmillaan se luo kilpailutilanteen, jonka seurauksena hoidon laatu paranee. Jo nyt voidaan todeta, että valinnanvapaus on parantanut merkittävästi hoidon saatavuutta. Jonot ovat lyhentyneet ja potilasnäkökulmaa on tuotu enemmän esille.Valinnanvapautta käytetään myös sosiaalisista syistä. On perusteltua, että esimerkiksi iäkäs potilas hakeutuu hoitoon paikkakunnalle, jossa hänen on mahdollista saada läheistensä apua toimenpiteen jälkeen.on myös kääntöpuolensa. Valinnanvapaus vaikeuttaa sairaanhoitopiirien tuotannon suunnittelua ja rahoitusta. Väestörakenteen ja sairastavuuden perusteella pystymme suunnittelemaan palvelutarjonnan eri erikoisaloilla kohtuullisen hyvin. Ongelmia syntyy, jos osa väestöstä hakeutuu odottamatta hoitoon muualle.Julkinen sektori on perinteisesti pystynyt reagoimaan tuotannon muutoksiin hyvin hitaasti. Erityisen vaikeaa on ollut sopeutuminen vähenevään kysyntään. Tämä johtuu osin kulttuurista, mutta myös jäykästä organisaatiosta.Potilaiden hakeutuminen vapaan valinnan nimissä muualle on erityisen hankalaa pienille sairaaloille. Erikoissairaanhoidon uuden työn­jaon yhtenä keskeisenä välineenä käytetään toimenpiteiden määriä. Jotta leikkauksia saa tehdä, laadun ja tehokkuuden takeeksi pitää ylittää tietty leikkausten määrä.Monessa nykyisin hyvin toimivassa sairaalassa määrät ylittyvät niukasti ja ollaan rajoilla, voidaanko toimenpiteitä tehdä jatkossa. Näissä tapauksissa hyvinkin pienen potilasmäärän hakeutuminen hoitoon muualle voi viedä koko alueen väestöltä mahdollisuuden saada kyseistä palvelua ”omasta” sairaalastaan.Pahimmillaan yksittäisten leikkaustyyppien loppuminen aiheuttaa dominoilmiön sekä vaarantaa myös muiden leikkausten ja jopa operatiivisen päivystyksen olemassaolon. Päiväaikaisen toiminnan merkittävä supistuminen johtaa päivystyksen loppumiseen, koska päivystyksen ylläpito edellyttää paljon henkilöstöresursseja, eikä niiden ­ylläpitäminen ole toiminnan vähen­tyessä mahdollista.sairaaloiden palveluvalikoiman laajuuden määrittävät siis pitkälti seudun omat asukkaat. Jos he hakeutuvat suurin joukoin muualle hoitoon, paikalliseen sairaalaan ei tule riittävää määrää potilaita ja siksi toiminta väistämättä näivettyy.Valinnanvapaus on ehdottomasti myönteinen asia, ja sen käyttäminen on jokaisen suomalaisen ­oikeus. Olisi kuitenkin toivottavaa, että valinnanvapauden käytön seuraukset ymmärretään alueellisesti ja että valinnanvapauden käyttö ­perustuu oikeisiin syihin ja todel­liseen tarpeeseen.Jokaisen sairaalan tulisi keskittyä siihen, että se saavuttaa alueensa väestön luottamuksen saatavuudessa, potilasystävällisyydessä, laadussa ja tehokkuudessa. Sairaalan pitää myös pystyä olemaan houkutteleva työnantaja varmistaakseen osaajien rekrytoinnin.Sairaala, joka ei tähän kykene, joutaakin joutua isojen muutosten kohteeksi.