Mielipide

Hoivapalvelujen ostajille on luvassa kylmää kyytiä

Uutisointi

Valinnanvapauden

Varsin

Hoivamarkkinoilla

erään hoivakodin sulkemisesta todistaa, että markkinalogiikka vanhusten hoivapalveluissa laadun takeena ei toimi. Myytävä tuote on arkinen hoiva ja asiakkaina ne, jotka sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat. He eivät kuitenkaan enää pysty arvioimaan sen laatua.hehkutuksesta huolimatta totuus on, että erityisesti muistisairaalla ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta valita hoivakotia saati vaatia kunnalta parempaa hoivantuottajaa.Mutta onko laadunvalvonta riittävää ja yhtä tehokasta kaikkia hoivantuottajia kohtaan? Ovatko hoivajätit saaneet erityiskohtelua vai miksi näihin jo aiemmin tietoon tulleisiin epäkohtiin ei ole aikaisemmin puututtu?Miksi on hyväksytty ilman sanktioita se, että nimenomaan hoivajätit esittävät hoitajamääristä muunneltua totuutta, suorastaan valheita? Toki yrityksissä on tehty pieniä reivauksia silmänlumeeksi.Nyt otsikoissa olleen yrityksen johto ”pahoittelee” toimintaa ulkoistaen kuitenkin itsensä ja hakien sympatiaa nostamalla ”surkuttelun” kohteekseen henkilöstön. Tosiasiassa henkilökunta on peloteltu hiljaiseksi.Huonoa huolenpitoa tarjonneen hoivakodin sulkeminen ei jääne ainoaksi, kun samanlaisia viestejä välittyy muualtakin. Nyt poliitikotkaan eivät voi sulkea silmiään niiltä.Laadun tuottamisen tavoissa on toki eroja: samoilla resursseilla voidaan toimia hyvin tai huonosti niin yksityisissä kuin kunnallisissakin vanhuspalveluissa – asenne ja tahto ratkaisevat. Johtamisen merkitys korostuu eettisissä kysymyksissä.yleinen hoitajien viesti on, ettei niukoilla resursseilla ja alati lisäntyvillä työvelvoitteilla ehdi antamaan asiakkaille riittävän hyvää tai edes hyväksyttävää hoivaa. Ylilyöntien ja liikalääkityksen riski kasvaa, työ muuttuu pelkäksi suorittamiseksi ja eettinen taakka saa monet hoitajat vaihtamaan alaa.Sote-uudistuksen mukanaan tuomaa sekavaa hoivamarkkinaa härskisti hyödyntävien hoivajättien tavoitteena on yli kymmenen prosentin tuotto omistajilleen.Tunnen hoivan tuottamisen perusteet ja kulurakenteet ja tiedän, että noilla tuottotavoitteilla hoivan laatu ja asiakkaiden hyvä elämänlaatu ovat vain sanahelinää.Hoivassa henkilöstön määrä on suurin kustannustekijä, ja hoitajien minimimäärästä on kilpailutuksissa tullut maksimi. Alaraja on arjessa oikeasti niukka. Sen ylittävät yritykset eivät kuntien kilpailutuksessa pärjää, jos valintaperusteena on vain raha. On ajauduttu hoivan myyntihintojen polkemiseen, johon on varaa vain hoivajäteillä. Ne ovatkin suunnitelmallisesti syöneet pienet toimijat altaan.tehdään pian uusjako. Kunnat ovat myyneet hoivakiinteistöjään hoivajäteille tehden oman palveluntuotantonsa mahdottomaksi. Kyyti hoivapalvelujen ostajille on jatkossa kylmää.Pitkään sote-alalla toimineena ja sen laatua tutkineena pelkoni kasvavat: vanhuksista on tullut tämän ajan uusi huutolaisten ryhmä. Nyt on noustava barrikadeille puolustamaan vanhoja ihmisiä ja heidän oikeuksiaan. Liian moni vanhempi ihminen kokee olevansa ongelmajätettä arvoköyhässä yhteiskunnassamme, joka vannoo vain rahan ja digin nimeen.