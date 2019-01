Mielipide

tilanne on hallinnut uutisia tämän ­viikon. Kuten arvata saattoi, keskustelu asiasta antoi nopeasti pontta hallituksen ja opposition väittelylle siitä, kenen syytä vanhusten hoivan ­kyseenalainen tilanne on.Koko oppositio tekee vanhusten hoivasta yhteisen välikysymyksen hallitukselle. Hallituksella on eduskunnassa nykyisin äärimmäisen niukka enemmistö.Hallituksella on perjantain jälkeen kaksi viikkoa aikaa vastata välikysymykseen. Ainakin siihen saakka vanhustenhoito on näkyvä puheenaihe.Teema voi pysyä esillä eduskunta­vaaleihin asti. Ikääntyneitä on paljon, heidän läheisiään on paljon, ja moni miettii myös omia tulevia vuosiaan.On sanottu, että Suomen kokoiseen maahan mahtuu vain yksi puheenaihe kerrallaan. Vajaat kaksi viikkoa sitten otsikoita hallitsivat seksuaalirikokset ja maahanmuutto, nyt vanhusten hoiva ja aiemmin ilmastonmuutos. Syksyllä hämmästeltiin alhaista syntyvyyttä.Aiheet voivat tehdä vielä paluun ennen vaaleja. Muitakin aiheita keskusteluun ehtii tulla mukaan, onhan vaaleihin vielä kaksi ja puoli kuukautta aikaa.puheenaiheet eivät näy osuvan yksiin sen kanssa, mihin puolueet olivat varautuneet. Taloudesta ja työllisyydestä ei ainakaan vielä ole puhuttu siinä määrin kuin puolueissa odotettiin. So­siaali- ja terveyspalvelu-uudistus on ollut teemana jo useammissa vaaleissa, tosin lähinnä terveydenhuollon näkökulmasta.Yhdeksi vaalien teemaksi on ennustettu sosiaaliturvauudistusta, joka olisi määrä toteuttaa ensi vaalikauden aikana.Aiheena se on epämääräinen möhkäle, mutta heti kun puhe kääntyy yksittäisen ihmisen saamiin tai maksamiin euroihin, aihe alkaa kiinnostaa yleisesti.Monissa maissa verotus saa äänestäjät liikkeelle. Suomessa näkyvällä verokapinalla ei ole perinteitä, mutta täsmälupaukset perintöveron muutoksista ovat joskus näkyneet äänestyspäätöksissä.Nyt on kansanvallan kannalta tärkeä hetki, sillä vaalienalus on hyvä ajankohta käydä tiivistä ja reipasta keskustelua. Nopea rytmi auttaa kattamaan useita aiheita, mikä vähentää henkilökeskeisyyttä.