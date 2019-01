Mielipide

Porsaan matka kyljykseksi hiihtokeskuksen ruokapöytään voi olla yllättävän pitkä

kuluttajia valistetaan ja syyllistetään kovasti siitä, ettemme osaa kuluttaa oikein. Ilmastoahdistus kuristaa heti, kun tarttuu liha- tai juustopakettiin.Osaamme jo ostaa kotimaista, mutta jos mietimme, millaisen hiilijalanjäljen tuote on jättänyt jälkeensä matkallaan tuottajalta kauppaan, sormi meneekin suuhun. Esimerkiksi norjalainen lohi on saattanut käydä fileoitavana Kaukoidässä ja palata sieltä lentorahtina suomalaisiin myymälöihin. Porsas taas voi matkata rekalla pohjalaiselta sikatilalta teurastettavaksi Puolaan, tulla takaisin paloiteltavaksi Forssaan ja jatkaa sieltä kyljyksenä pohjoisen hiihtokeskuksiin.Ei tiedä sika itse eikä tarjousten perässä juokseva kuluttaja senkään vertaa, kummasta syntyy pahempi jälki: kasvattamisesta vai jatkokäsittelystä.Meillä on jo hyviä valintaamme vaikuttavia tuotemerkintöjä: Lippu-, Joutsen- ja Sydänmerkit. On myös Reilun kaupan merkki. Yksi kuitenkin puuttuu: merkki hiilijalanjäljestä.Tuotteet pitäisi varustaa värimerkeillä. Esimerkiksi vihreä merkki kertoisi siitä, että tuote tulee suorinta tietä tiskille, keltainen siitä, että se tulee kauempaa, ja punainen siitä, että matka on todella pitkä. Musta merkki osoittaisi, että jatkokäsittely ylittää tuotannon päästöt.Etelä-Koreassa on jo tämäntapainen käytäntö. Asiakkailla on kortti, jolle saa pisteitä aina kun on ostanut vihreän tuotteen. Pisteet voi hyödyntää samaan tapaan kuin meillä esimerkiksi S-ryhmän bonukset. Jos tämän lisäksi arvonlisävero suosisi vähäpäästöisiä tuotteita, toimenpiteet alkaisivat muuttaa kulutustottumuksiamme.Hyvä porkkana on syyllistämistä tehokkaampi tapa toimia. Tulevat vaalit ovat myös ilmastovaalit, toivottavasti.