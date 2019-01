Mielipide

Kiina antaa länsimaille syitä jarrutella nousuaan

Ensim­mäisen maailman­sodan

Maailmaa

Kommunistinen

Huawei

Kiinan

syttymisen syistä on monia teorioita. Yksi selitys on taloudellinen.Saksa oli nousemassa talousmahdiksi, joka uhkasi Ranskaa ja Britanniaa. Saksa eteni teknisesti ja maantieteellisesti. Maa hankki siirtomaa-alueita Afrikasta tuodakseen raaka-aineita nousevalle teollisuudelleen ja läheni kohti vanhojen siirtomaavaltojen rajoja.Kun Saksa haluttiin pysäyttää, se pyrittiin eristämään. Lopulta Saksa tarjosi itse syitä pysäyttämiseen.uhkaa nyt kauppasodan kiihtyminen. Ensimmäiset laukaukset on jo ammuttu, mutta suuri vaara on, että Yhdysvaltain ja Kiinan välinen selkkaus voimistuu.Kiina etenee taloudellisesti kovaa vauhtia. Ostovoimakorjatussa mittauksessa Kiina on maailman suurin talous, ja maan viennin arvo sekä bruttokansantuotteen kasvuvauhti ylittävät muiden talousmahtien lukemat.Kiina ei tyydy asemaansa halvan työvoiman maana, joka tekee bulkkituotantoa. Kiina muuttuu kulutuksesta, kotimarkkinoista, älyteknologian valmistuksesta ja sen käytöstä hyötyväksi taloudeksi.Raaka-aineiden saanti on jo varmistettu muun muassa Afrikasta.Kiina investoi valtavia summia korkean teknologian tuotantoon, tekoälyn tutkimiseen ja koulutukseen. Panostukset tuottavat jo: Kiinassa haetaan enemmän patentteja kuin missään muussa maassa.Patentit paljastavat toisaalta kiinalaisen tyylin ongelmia: valtaosa patenttihakemuksista hylätään, koska ne ovat kelvottomia tai kopioita. Määrä voittaa laadun. Itsenäinen innovointi edellyttäisi päättäjien ja kansalaisten välistä keskinäistä luottamusta. Eikä sitä ole riittävästi.puolue ymmärtää, että eteneminen kohti kulutusvetoista äly-yhteiskuntaa edellyttää suurempaa yksilöllisyyttä ja uusia ­vapauksia. Se taas heikentää ohjattavuutta. Tilannetta korjataan lisäämällä valvontaa. Ja valvontakeinoja tekoäly-yhteiskunta pystyy vuosi vuodelta tarjoamaan lisää. Kehitys itsessään tarjoaa mahdollisuuksia korjata kehityksen uhkia.Viime aikoina lännessä on kohistu kiinalaisesta teknologiayhtiöstä Huaweista. Yhtiön johtaja Meng Wanzhou pidätettiin Kanadassa.Huaweita epäillään Iranin-vastaisten pakotteiden kiertämisestä ja amerikkalaisten matkapuhelinyh­­tiöiden liikesalaisuuksien varastamisesta. Kohussa pohditaan palapelin paloja: onko todisteita, että Huawei käyttää verkko- tai puhelintekniikkaansa urkintaan, tai oliko yhtiö yrittänyt varastaa tietoja amerikkalaisen T-Mobilen robottikäsihankkeesta?Palapelin koko kuvio kannattaisi nähdä.on Kiinan teknologisen osaamisen kärki. Maailma tekee parhaillaan harppausta 5g-verkkojen maailmaan. Huawei on yksi, joka näitä verkkoja rakentaa.5g ei tarkoita vain yhä nopeampia nettiyhteyksiä vaan myös valtavaa määrää dataa, jota kerätään huomaamatta autoista, ihmisten terveydestä, heidän liikkeistään ja mieltymyksistään sekä yritysten tuotannosta, koneiden – vaikkapa robottikäsien – keskinäisestä kommunikaatiosta ja viranomaisten toiminnasta.Ja jossain tekoäly hamuaa pilvestä kaikki tiedonmuruset ja muuttaa ne käyttökelpoiseksi algoritmiksi, joka taas ohjaa ihmisiä ja koneita.5g-verkon laajentuminen ja kehittyminen voi tuoda tuottavuusetuja. Se voi tarjota taloustutkijoiden ­ odotteleman uuden tuottavuussysäyksen maailmantalouteen. Tuottavuustönäisy osuu voimakkaimmin niihin maihin, jotka ovat varautuneet 5g-verkon tuloon ajoissa.heikko ihmisoikeuksien tila, kiristyvä valvonta ja surkea henkilötietosuojan taso muuttuvat lännessä ja 5g-maailman kynnyksellä Huawein rasitukseksi. Kiina voi kansallisen turvallisuuden nimissä käskeä minkä tahansa kiinalaisyrityksen jakamaan tietojaan valtiolle, ja Kiina määrittää itse, mikä on uhka kansalliselle turvallisuudelle.Miljonääri George Soros tiivisti Davosin asian talouskokouksessa: jos kiinalaiset yhtiöt pääsevät hallitsemaan 5g-verkkoa, ne luovat turvallisuusuhan koko maailmalle.Kun läntiset matkapuhelinyhtiöt haluavat estää Huawein osien käytön 5g-verkoissa urkintaepäilyjen vuoksi, se on iso ongelma Kiinalle. Maalla ei ole varaa jäädä eristyksiin ja muusta maailmasta jälkeen 5g-murroksessa. Mutta Kiina ei osaa myöskään luopua urkintaan perustuvasta valvonnasta. Kiina tarjoaa itse syitä oman etenemisensä jarruttelemiseen.