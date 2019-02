Mielipide

Helsingistä on vaikea löytää esteetöntä tapaamispaikkaa

Olen

Oletko

Yhdenvertaisuuslakiamme

On

lakannut käyttämästä useita sellaisia palveluita, joiden olen saanut tietää syrjivän sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvia tuttujani. En myöskään asioi paikoissa, joissa toiminta on rasistista tai naisia vähättelevää.Harmikseni olen kuitenkin huomannut, että monen muun syrjinnästä irtisanoutuneen ­tahon lailla annan passiivisen tukeni eräänlaiseen syrjintään. Käytän päivittäin sellaisia palveluja, jotka syrjivät vammaisia ihmisiä.yrittänyt järjestää tapaamista pyörätuolia käyttävän henkilön kanssa Helsingissä? Minä olen, ja on hyvin vaikeaa löytää paikkoja, joissa voi välttää sekä fyysiset että asenteisiin liittyvät esteet – puhumattakaan siitä, että paikka olisi sen lisäksi viihtyisä.Vaikka olen kokenut jonkinlaisen heräämisen päivittäin käyttämieni palvelujen esteellisyyden suhteen, en ole lakannut niitä kuluttamasta. Tuntuu pahalta ajatella, että jos vammainen siskoni eläisi, en voisi jakaa hänen kanssaan arkeani, en kotiani, vakiokahviloitani, kukkakauppakäyntejäni, suosikkiuimahalliani tai monia niistä näyttelyistä ja konserteista, joista nautin.En silti ole ollut valmis uhraamaan yhtäkään näistä boikotoidakseni syrjiviä tahoja. Olen tässä asiassa tekopyhä enkä ole ainoa.valvova yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on monesti todennut, että on syrjivää pitää vaaleihin liittyviä yleisötilaisuuksia paikoissa, jotka ovat ­esteellisiä. Siitä huolimatta useat poliittiset puolueet tekevät niin edelleen – myös sellaiset, jotka muodollisesti vastustavat syrjintää.Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet yltävät laajemmalle kuin vain poliittiseen toimintaan. Suomenkin ratifioimaa YK:n vammaisoikeussopimusta valvova komitea toteaa kuudennessa kommentissaan, että yhdenvertaisuus käsittää osallisuuden yhteisöissä ja ­yhteiskunnassa täyden ihmisyyden toteutumisen perustana. Tällainen yhdenvertaisuus ei voi toteutua, jos vain osa julkisista tiloista on esteettömiä.Yhdenvertaisuuslain mukaan yksityistenkin palvelujen tarjoajien on tehtävä kohtuullisia ­mukautuksia, jotta vammaiset ihmiset voivat saada yleisesti tarjolla olevia palveluita yhden­vertaisesti muiden kanssa.valtion vastuulla huolehtia, että nämä periaatteet toteutuvat ja että vammaisten henkilöiden ihmisarvo varmistetaan heidän oikeuksiensa täyden kunnioittamisen – siis myös täyden osallisuuden ja palvelujen yhdenvertaisen saamisen – kautta.Yksilöiden, minun ja sinun, valinnoilla ja asenteilla on kuitenkin myös merkitystä. Vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus on yhteinen asiamme, ja se vaatii tekoja.