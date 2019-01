Mielipide

Lumi vaikeuttaa pysäköintiä entisestään – kuka on vastuussa parkkiruutuihin kasatuista kasoista?

nyt asunut kolme vuotta Helsingin ydinkeskustassa, enkä voi ­olla kommentoimatta kaupungin harjoittamaa yksityisautopolitiikkaa.Kadunvarsipaikkojen määrää vähennetään koko ajan: ne joutuvat väistymään esimerkiksi kesäterassien tai kaupunki­pyörätelineiden tieltä. Terassit ja kaupunkipyörät ovat molemmat ihan mukavia ja kaupunki­kuvaa elävöittäviä elementtejä. Samaan aikaan kuitenkin myydään jatkuvasti lisää asukas­pysäköintitunnuksia, joilla ”saa” pysäköidä vain kodin ­lähistölle rajoitetulle alueelle – ilman mitään takeita siitä, että kyseiseltä alueelta ihan oikeasti löytyy paikka päivittäin.Paikasta on maksettu, ja muualle kuin kirjaimen osoittamalle alueelle ei ole asiaa. Mutta kun paikkoja on vähemmän kuin autoja, mitä teet? Älä ainakaan parkkeeraa laittomasti tai toiselle alueelle, sillä miltei varmasti saat silloin maksaa taas hieman lisää parkkisakon muodossa.Ettei olisi liian helppoa, talvi tuo tähän omat haasteensa. Niin paljon kuin lunta rakastankin, en voi olla ihmettelemättä parkkiruutuihin päivittäin kasvavia lumikasoja, jotka eivät tunnu olevan kenenkään vastuulla. Ilman omaa lapiota ja kymmenien minuuttien päivittäistä uurastusta autoa ei saa liikkeelle, ja sama toistuu, kun auton yrittää saada parkkiin.Plussakeleillä pelottaa jo etukäteen, mitä taas tapahtuu, kun nämä lumipinot jäätyvät ja jäävät tukkimaan suurimman osan muutenkin riittämättömistä parkkipaikoista pitkälle kevääseen.Miksi ei järjestetä jonkinlaisia talkoita, joissa halukkaat voisivat vaikkapa kaupungin tarjoamilla lapioilla ja kolilla puhdistaa kadunvarret ja kaupunki kuljettaisi tuon lumen pois ­saman tien?Nyt nimittäin aura-autot ovat päivän aikana palauttaneet ­auton ympäriltä vaivalla aamulla poistetun lumen parkkiruutuun, eikä siihen siis voi pysäköidä ennen kuin tämä tiivistetty lumimassa on taas kerran poistettu.