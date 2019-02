Mielipide

Haluan parempia liikennetiedotteita – pitäisikö minun tietää Turun moottoritien tunnelien järjestys?

Kuuntelin

juuri Väyläviraston tiedotteen, josta en ymmärtänyt mitään. Vaikka olen useinkin käyttänyt valtatietä 12, en tiedä, missä on Peräkallionkylän risteys ja minne suuntaan siitä on Rajala. En tiennyt edes sitä, että tie kulkee Säkylässä, sillä se ei kulje Säkylän kirkonkylän kautta. Mutta siellä onnettomuuden kerrottiin sattuneen.Käytän myös valtatietä 25. Kerran tiedotettiin, että on sattunut onnettomuus Hirvihaaran risteyksestä Keravanjärven suuntaan. Pitäisikö minun to­siaankin tietää, missä on Keravanjärvi?Säännöllisesti kuulemme tiedotuksia, että jotain on tekeillä Turun moottoritiellä vaikka nyt Lehmihaan tunnelista Tervakorven tunnelin suuntaan. Ennen sivistykseen kuului tietää Pohjanmaan jokien järjestys, nyt kaiketi Turun moottoritien tunnelien järjestys.Näitä tiedotteita luetaan Yleisradion Radio Suomessa. Kanavan toimittajilta olen kuullut, että ne on luettava sellaisenaan, oli niissä järkeä tai ei.Kun niitä kerran tehdään, eikö niistä voisi tehdä ymmärrettäviä? Jos tiedotteet on tosiaan pakko lukea sellaisenaan, eikö virasto voisi palkata toimittajan, joka tuntemattomien paikkojen sijaan määrittelisi tapahtumapaikat tunnettujen paikkakuntien mukaan (esimerkiksi Rauma, Turku, Helsinki, Mäntsälä)?Paikan voisi määritellä jostakin tällaisesta paikasta jonkin toisen tällaisen paikan suuntaan niin ja niin monen kilometrin päähän. Myös ilmansuuntia voisi käyttää, jos tie selvästi kulkee jonkin sellaisen suuntaan.Toimittaja myös tietää, että välimerkkejä ei normaalisti äännetä. Ei siis kannata käsikirjoittaa radiolle, että ”tiellä Tur­ku–Tampere, Aura”, koska kuulija ymmärtää sen Turku–Tampere–Aura-tieksi, jollaista ei edes ole. Ei varmaan ole mahdotonta kirjoittaa pilkun sijaan sanaa ”paikkakunnalla”.