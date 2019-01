Mielipide

Palaavatko Vistbacka ja Soini takaisin lähtö­ruutuun auttaakseen karussa tilanteessa olevia sinisiä?

tällä viikolla eduskunnassa entiseen kansan­edustajaan Raimo Vistbackaan. Entisiä kansan­edustajia tapaa eduskunnassa tuon tuostakin, mutta Vistbacka sai minut valpastumaan. Olin kuullut huhuja, että hän harkitsisi lähtevänsä kansanedustaja­ehdokkaaksi Vaasan vaalipiiristä.Vistbacka oli perustamassa Smp:n raunioilta syntynyttä perussuomalaista puoluetta yhdessä Timo Soinin kanssa. Vistbacka oli pitkään perussuomalaisten ainoa kansanedustaja, kunnes hän sai vuoden 2003 vaaleissa seurakseen Timo Soinin ja Tony Halmeen.Kun perussuomalaiset hajosivat kesällä 2017, Vistbacka siirtyi lopulta sinisiin. Muuta olisi ollut vaikea kuvitella – onhan hän Timo Soinin pitkäaikainen luotettu. Smp-taustaisia on sinisissä muitakin.Mutta se ehdokkuus tulevissa vaaleissa? Vistbacka ei sitä kiistänyt vaan sanoi katsovansa, onko lopulta pakko lähteä.karua tilannetta kuvastaa se, että 73-vuotias Vistbackakin miettii apujoukoiksi tulemista. Hän jätti eduskunnan vapaaehtoisesti jo vuonna 2011, eläkeiässä. Vistbacka arvioi eduskunnan käytä­vällä, että vaalien jälkeen sinisillä voisi olla 5–7 kansanedustajaa, mutta valtiopäiväneuvoksen arviossa on aimo tujaus optimismia.Pienten puolueiden esteenä ovat eri vaalipiirien korkeat piilevät äänikynnykset. Piilevä äänikynnys tarkoittaa sitä prosenttiosuutta vaalipiirin äänistä, joka puolueen on vähintään kerättävä, jotta se saisi vaalipiiristä läpi edes yhden kansanedustajan. Ehdokkaiden henkilökohtainen äänimäärä on vain yksi osa lopputulosta: puolueen yhteisäänimäärä ratkaisee.Vihreillä on tästä ikäviä muistoja. Puolueen puheenjohtaja Tarja Cronberg keräsi vuoden 2007 vaaleissa Pohjois-Karjalan vaalipiiristä melkein 8 000 ääntä, mikä oli vihreille siihen aikaan jättipotti. Hän putosi, koska vihreiden kokonaiskannatus vaalipiirissä jäi vaatimattomaksi.Äänikynnysten takia siniset tarvitsi­sivat Vistbackan kaltaisia tunnettuja ehdokkaita pieniin vaalipiireihin.väkirikkaissa piireissä sinisillä on paremmat saumat, mutta niissäkin kaivattaisiin ääntenkerääjäksi esimerkiksi Timo Soinia. Hän värvää sinisten videolla ihmisiä ehdokkaiksi, mutta ei ole pukahtanut vielä omista aikeistaan.Luottomies Vistbacka ne ehkä tietää. Olisi historian ironiaa, jos vaalien jälkeen eduskunnan takapulpetissa istuisivat rinnatusten jälleen Vistbacka ja Soini.