Mielipide

Onko suomalainen laatu sittenkin harhaa?

Suomi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laatua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä laatu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

menestyy lähes kaikissa kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti. Olemme hyviä koulutuksessa, lukutaidossa, yrityskouluissa, terveydenhuollossa, korruption vähyydessä, hallinnon avoimuudessa, pankkien stressitesteissä ynnä muussa. Tuoreimpana menestystarinana on Davosin raportti, jonka mukaan Suomi tuottaa eniten hyvää kaikille muille. Yksittäisiä menestystarinoita on vaikka kuinka paljon.Miksi nämä yksittäiset tarinat eivät siirry palvelujen ja toiminnan laatuun täällä kotimaassa? Meillä on suuria ongelmia laadun kanssa. Vanhuksia ei osata hoitaa, rakennukset homehtuvat, kosteusvaurioita on joka paikassa, rakennusten rakenteet pettävät, laboratoriotulokset ovat mitä sattuu.Onko suomalainen laatu sittenkin harhaa? Muutama vuosi sitten ilmestyi yhdysvaltalaisen ASQ-laatuorganisaation tekemä kansainvälinen laatuvertailu, jonka mukaan suomalaiset yritykset jäivät jumbosijoille 22 maan vertailussa. Selvityksen mukaan Suomen menestyksen esteenä ovat puutteellinen laatuosaaminen, toimintaprosessien huono dokumentointi, referenssien vähäisyys sekä standardien ja toimintajärjestelmien vähättely. Laatu on palasina siellä täällä.on osattava mitata ja sen oltava keskeinen kriteeri palveluja ja tuotteita hankittaessa. Lordi Kelvin on aikoinaan sanonut, että ”jos et osaa mitata, et voi parantaa”. Varsin usein lainattu on Peter Druckerin lausahdus: ”Et voi johtaa, mitä et voi mitata.”Laadun mittaamisen merkitystä voidaan verrata inhimillisen kehityksen indeksiin (Human Development Index, HDI), joka on kansakuntien kehityksen mittari. Mittari koostuu odotettavissa olevasta elinajasta, lukutaidosta, koulutuksesta ja elintasosta. Tutkimuksissa on todettu, että ne maat, jotka sijoittuvat korkealle elämänlaadun pisteytyksessä, panostavat paljon laatuun ja laadukkaaseen mittaamiseen.Meillä on paljon tehtävää laadun ja luotettavuuden kehittämisessä. Viimeaikaisissa keskusteluissa laadun puuttumisen keskeiseksi syntipukiksi on nostettu palvelujen kilpailutus. Kilpailutus tuottaa laatuongelmia, jos palvelujen tilaaja ei osaa tilata ja valvoa laatua.Kun hinta on ykköskriteeri, laatua on vaikea vaatia. Jos määritellyt laatukriteerit muodostaisivat vähintään puolet tarjouspyynnön kriteereistä, laadukkaat palveluntarjoajat ja yritykset menestyisivät kilpailussa, myös hoitoalalla. Hyvää laatua on myös jatkuva laadun seuranta ja valvonta.ei ole itsestäänselvyys. Kysymys on ammattitaidosta, laatuun vaikuttavien asioiden ymmärtämisestä ja moraalista. Laadun tuottamista tukeva selkeä lainsäädäntö luo hyvät puitteet laadulle.Laadukkaita ja taloudellisesti kannattavia palveluja ja tuotteita voivat tuottaa sekä yksityiset että julkiset palveluntuottajat. Kun siirrytään kierto- ja vaihdantatalouteen, laadun merkitys kasvaa entisestään. Tulevaisuuden yhteiskunnassa vaaditaan entistä enemmän ymmärrystä palvelujen ja materiaalien laadusta ja turvallisuudesta.