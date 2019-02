Mielipide

kuukausi sitten Yhdysvalloista Suomeen olen joutunut opettelemaan uuden puhetavan. Tai oikeastaan vaikenemisen tavan.Olen säikäytellyt tuntemattomia ratikassa ja hississä sanomalla aamuisin HUOMENTA. Ajattelematonta, tiedän.Amerikkalainen small talk on suomalaisten mielestä pinnallista pulinaa, koska sen tarkoitus ei ole saada selville, mitä toiselle oikeasti kuuluu. Suomessa hiljaisuus on kunnioitusta, sanotaan. Toinen ihminen jätetään rauhaan.Yksi tuntemani suomalaismies vei toisten kunnioituksen niin pitkälle, että hän kuunteli sisällä asunnossaan, liikkuuko naapuri rapussa. Vasta kun oli hiljaista, hän lähti ulos.on kuitenkin toinen puoli. Huomaan tuntevani itseni Suomessa näkymättömäksi. Tiedän, että toinen ihminen on huomannut minut, mutta jos hän ei osoita sitä, tilanne on outo. Mieleni tekee vaatia kattoon tuijottelijalta inhimillistä reaktiota. ONPA SIELLÄ PIMEÄÄ, EIKÖ?Small talkin tarkoitus ei nimittäin ole avautua. Sen tarkoitus on huomioida toisen olemassaolo. On parempi olla pinnallisesti kohtelias kuin aidosti tyly.paitsi suomalaiset eivät oikeasti ole hiljaisia tai varautuneita. Se paljastuu silloin, kun juodaan alkoholia. Lasin ääressä suomalainen saattaa kertoa puolitutuille mitä intiimeimpiä yksityiskohtia elämästään.Se on suomalaisen big talk. Amerikkalainen vertaisi tilannetta siihen, että raaka liha mätkäistään keskelle pöytää. Joskus itketään ja halaillaan.Suomessa tällaista käytöstä pidetään aitona ja maanläheisenä. Se myös luo yhteenkuuluvuutta: kulissien takana olemme kaikki inhimillisiä ihmisiä samankaltaisine ongelmineen.pidän big talkia virkistävänä. Yhdessä illassa saa tietää puolitutuista asioita, jotka Yhdysvalloissa vaativat vuosien ystävyyssuhteen. Ja Suomessa on vapauttavaa sanoa suoraan, että jokin ottaa päähän.Big talkin kääntöpuoli on se, että se on sosiaalisesti vaativampaa kuin small talk. Joskus big talk lähtee kertojan tarpeesta avautua, ei seuralaisten viihdyttämisestä. Big talk saattaa myös kaapata illan, koska sitä ei sovi keskeyttää.Siksi small talkin luulisi sopivan suomalaisille paremmin. Siitä pääsee eroon vastaamalla HUOMENTA, ENSI VIIKOLLA ON JO VALOISAMPAA.