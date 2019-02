Mielipide

Yhdysvalloista ovat jälleen nostaneet esiin kysymyksen siitä, kuinka uskottava Naton kollektiivinen puolustus on.The New York Timesin mukaan presidentti Donald Trump on viime vuonna sanonut useita kertoja avustajilleen, että hän haluaa Yhdysvaltojen vetäytyvän Natosta. Julkisuudessa Trump on useita kertoja vaatinut Naton eurooppalaisia jäsenmaita korottamaan puolustusbudjettejaan tuntuvasti.Samaan aikaan Yhdysvaltojen kongressissa etenee lainsäädäntöhanke, jonka pyrkimyksenä on rajoittaa presidentin mahdollisuuksia irrottaa Yhdysvallat Natosta. Se, että maan poliitikot ovat valmiita näin järeisiin toimenpiteisiin ylipäällikkö-presidenttiä vastaan, kuvastaa Washingtonin kaoottista tilannetta. Tämä kaaos kyseenalaistaa Yhdysvaltojen sitoutumisen Euroopan puolustamiseen ja heikentää Naton yhtenäisyyttä.hallintokaudella Yhdysvaltojen virallinen suhde Nato-liittolaisiin Euroopassa on ollut usein koetuksella. Trump on pukenut suorasukaisesti sanoiksi – ja twiiteiksi – sen tosiasian, että Naton eurooppalaiset jäsenmaat ovat jo vuosien ajan alisuoriutuneet oman sotilaallisen puolustuskykynsä ylläpitämisessä. Euroopan maat ovat ulkoistaneet oman sotilaallisen turvallisuutensa rahoittamisen Yhdysvalloille.Kolmen viime vuosikymmenen aikana Naton eurooppalaisten jäsenmaiden yhteenlaskettu puolustuskyky on heikentynyt, vaikka eurooppalaisten jäsenmaiden lukumäärä liittokunnassa on samaan aikaan lähes kaksinkertaistunut.on jo vuosia ollut Naton sotilaallisen puolustuksen viimeinen lukko. Yhdysvallat on liittokunnan ainoa jäsenmaa, joka on ylläpitänyt merkittävää puolustuskykyä sellaisten tilanteiden varalle, jotka saattavat lähiaikoina uhata Eurooppaa. Yhdysvallat on myös ainoa Nato-maa, joka kykenee tukemaan muita jäsenmaita merkittävällä sotilaallisella panostuksella mahdollisen sotilaallisen kriisin – tai sodan – aikana.Kylmän sodan päättymisen jälkeen Euroopassa on pääosin purettu olemassa olevaa sotilaallista kykyä. Nato on laajentunut 13 jäsenmaalla samalla, kun liittokunta on etsinyt itselleen uutta tehtävää oman alueen puolustuksen tilalle.Euroopassa on leikattu asevoimia ja puolustusbudjetteja. Laajamittainen puolustusvalmius on korvattu pienillä ammattiarmeijoilla, jotka soveltuvat niin sanottujen uusien uhkien torjuntaan oman maan ulkopuolella. Kylmän sodan päättymisen jälkeen kyky ja halu maan oman alueen puolustamiseen näivettyivät noin neljännesvuosisadan.Venäjä miehitti Krimin niemimaan kevättalvella 2014 ja käynnisti sotilaallisen kriisin Itä-Ukrainassa, Naton jäsenmaiden puolustuskyvyn heikkeneminen sai uuden kontekstin. Sotilaalliset uhat palasivat yhtäkkiä – vain muutamassa viikossa – Eurooppaan. Harva oli varautunut suurvaltapolitiikan ja vastakkainasettelun paluuseen. Välineet Naton eurooppalaisten jäsenmaiden puolustamiseksi olivat ehtineet tylsyä tai ruostua kokonaan.Kriisinhallintaan, koulutus- ja neuvonantotoimintaan, terrorisminvastaiseen toimintaan sekä vastakumoukselliseen sodankäyntiin optimoidut eurooppalaiset asevoimat eivät kykene ylläpitämään sotilaallista pelotetta tai torjumaan perinteisiä sotilaallisia uhkia.Joissain Euroopan maissa on aloitettu todellisen puolustuskyvyn palauttaminen. Tämä työ etenee kuitenkin hitaasti ja vie 10–20 vuotta. Monen Naton eurooppalaisen jäsenmaan turvallisuus ja puolustus lepäävät vielä vuosia tai vuosikymmeniä Yhdysvaltojen asevoimien ja ydinasesateenvarjon suojassa.irtautuminen Natosta olisi radikaali muttei Donald Trumpin presidenttikaudella täysin poissuljettu toimi. Trump tunnetaan mieltymyksestään äärimmäisiin toimintatapoihin.Naton yhtenäisyys ja sen kollektiivisen puolustuksen uskottavuus ovat jo kärsineet kolauksen, kävipä asiassa miten hyvänsä. Naton eurooppalaisten jäsenmaiden on viimein aika tehdä johtopäätökset ja vahvistaa puolustuskykyään.Naton kollektiivisen puolustuksen kriisi ei vaikuta Suomeen – ainakaan välittömästi. Voimme kuitenkin ottaa siitä opiksi.Kansainvälinen puolustusyhteistyö on tärkeää, mutta viime kädessä jokainen valtio vastaa ensisijaisesti itse omasta puolustuksestaan ja turvallisuudestaan. Tätä vastuuta ei voi ulkoistaa muille.