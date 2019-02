Mielipide

Miksi HSL lanseerasi mobiililipun, jos digitaalinen palvelupolku ei ole valmis?

Tein kuten HSL:n mainonta kehottaa: vaihdoin matkakortin mobiililippuun. Ajattelin, että onpa kätevää. Vaan eipä ollut! Kun ajoin liittymäpysäköintiin, sain kuulla valvomosta, ettei pysäköintijärjestelmä tue mobiililippua. Autoileva joutuu siis maksamaan liityntäpysäköinnistä täyden hinnan – työpäivän aikana 13,50 euroa. Matkakortilla pysäköinti maksaa yhden euron. Aika kalliiksi tulee ympäristöystävällinen joukkoliikenne ihmiselle, joka on siirtynyt digiaikaan.Miten on mahdollista, että HSL lanseeraa mobiililipun, jos digitaalinen palvelupolku ei ole valmis? Kysyin asiaa heti HSL:n yrityspalvelusta. Vastaus tuli parin päivän viiveellä: ”Valitettavasti mobiililippua ei ole tällä hetkellä mahdollista käyttää matkakortin sijasta liityntäpysäköinnin yhteydessä teknisistä syistä. Olemme kehittämässä tähän ratkaisua pidemmällä tähtäimellä.”Useissa julkisen liikenteen palveluissa on jo vuosia käytetty myös GR-koodia lukevia päätteitä, mutta HSL vielä kehittää tätä ratkaisua? HSL ostaa vuosittain sadoillatuhansilla euroilla palvelumuotoilua, mutta ei ole priorisoinut tätä yksinkertaista palvelupolkua? Näin HSL huolehtii siitä, että digitaalisia palveluja ja mobiiliratkaisuja käyttävät autoilevat asiakkaat – joita lienee päivittäin tuhansia – kärsivät ja harmistuvat tästä saamattomuudesta. Samalla kärsii into vähentää autoilua ja käyttää toimivia joukkoliikenneratkaisuja, koska ne eivät toimi digiajassa.Korvasiko HSL minulle turhaan hankitun kuukauden mobiililipun? Ei. Asiakkaan pitäisi itse ymmärtää tehokkaan mainonnan jälkeen vielä katsoa sovelluksen matka- ja käyttöehdot, joista sitten löytyy tämä tieto. Ei ole reilua markkinoida mobiiliratkaisua, jonka tarjoama palvelupolku katkeaa ensimmäiseen liityntäpysäköintiin.