Mielipide

Kansalaisia turhauttaa se, kuinka politiikka jää liian usein aikeiksi vailla vaikuttavuutta – saisivatko porme

Poikkeus­tila

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kovempi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhdysvalloissa

. Se tunne tulee, kun autoradio kajauttaa liikenne­tiedotteen toisensa perään. Huono ajokeli koko Etelä-Suomessa. Raskas ajoneuvo jumissa. Ramppi suljettu liikenteeltä.Tämä on niitä viikkoja, jolloin on punnittu luottamusta yhteiskunnan toimintakykyyn. Kulkevatko junat, riittääkö aurauskalusto pitämään kadut ajettavassa kunnossa?Pientaloalueen periltä töihin on kynnetty kinoksessa, mutta muuten koneiston suoritus ansainnee kohtalaisen arvosanan. Elämä jatkuu, vaikka kadut kapenevat.kolhu luottamukselle syntyi toisaalla, kun Valvira määräsi hoivayhtiö Esperi Caren sulkemaan Kristiinankaupungissa sijaitsevan hoivakodin lukuisten epäkohtien ja laiminlyöntien takia. On kuin pullon henki olisi päässyt ilmoille. Nopeasti käy ilmi, ettei kyse ole yksittäistapauksesta. Kymmeniä hoitoyksiköitä pyöritetään liian vähällä väellä ja huomiolla.Yllätyksenä tämän takaiskun ei luulisi tulleen, sillä hätähuutoja vanhustenhoidon arjesta on kuultu vuosia. Kyse onkin siitä, että varoituksia ei ole otettu vakavasti.Vanhusten ja muiden hoivaa tarvitsevien kaltoinkohtelusta näyttää tulleen maan tapa, kun alan kansainväliset suuryritykset ovat alistaneet hoivan laatumittarit tiukoille tuottotavoitteilleen.Yksityisen hoivabisneksen nopea kasvu ja keskittyminen näyttää johtaneen kestämättömään tilanteeseen, samalla kun julkinen valta on määrätietoisesti karsinut sekä normiohjausta että valvontaan käytettävissä olevia voimavaroja.kysyy nyt, onko tämä todella se suunta, johon haluamme Suomea viedä. Eikö huolenpito kaikkein heikoimmista ole yhteiskunnan sivistystason tärkeä mittari?Ajankohta tälle pohdinnalle ei voisi olla otollisempi. Edessä on eduskuntavaalit, ja päättyvän hallituskauden päähanke, sote-ratkaisu, elää kohtalonhetkiään.Nyt paljastuneet epäkohdat liittyvät ennen muuta julkisen vallan tosiasialliseen ohjauskykyyn – ­haluun ja mahdollisuuksiin määrittää sitä, mihin suuntaan, kenen ehdoilla ja millaisilla työkaluilla yhteistä Suomeamme kehitetään.Juuri tästä näyttää vallitsevan suuri hämmennys.on totta kai yhteisen tahdon puutteesta. Kun arvot tai taktiset edut vievät eri suuntiin, kansallinen politiikka voi päätyä jopa brexit-sotkun tai Yhdysvaltain hallinnon sulkemisen kaltaiseen umpikujaan.Toisaalta selitys voi olla se, että monet nykyiset haasteet ovat paikallisesti hyvinkin konkreettisia mutta kansallisen politiikan agendalla abstrakteja, paljon vaikeammin lähestyttäviä ja monitahoisempia kokonaisuuksia.Paikalliset päättäjät joutuvat oikeasti varautumaan lumentuloon, hankkimaan vanhuksille korvaavan hoivapaikan ja kohtaamaan hyväksikäytön uhriksi joutuneiden hädän. Peruspalveluiden ei ole varaa antaa halvaantua kiistelyn takia.Ministerin suusta lausunnot taas lipuvat helposti löysän liturgian puolelle. Tulee tunne, että poliitikko on kylässä reaalimaailmassa.joukko pormestareita näkee itsensä vastavoimana valtataistelun halvaannuttamalle nykyhallinnolle. Nämä Donald Trumpin mahdolliset haastajat vuoden 2020 vaaleissa ovat demokraatteja, entisiä tai nykyisiä kaupunginjohtajia, jotka uskovat, että jyrkän kahtiajaon Washingtonissa on tilaa heidän yhteistyötaidoilleen. ”Pormestarit tietävät, kuinka asioita hoidetaan”, kiteyttää Los Angelesia johtava Eric Garcetti (The Hill 27.1.).Houkuttaa hakea rinnastusta Suomeen. Kansalaisia turhauttaa meilläkin se, kuinka politiikka jää usein aikeiksi vailla vaikuttavuutta. Kun oljenkorsiksi värvättiin liike-elämässä kannuksensa hankkineita tekijämiehiä, lopputulos näyttää olevan syvenevä kahtiajako.Pormestarimallista on jo ensi kokemuksia, ja uuden ajan kaupunginjohtajia tulee varmasti lisää. Aikaansaapa ihminen pystyy näissä rooleissa vakuuttamaan toimeenpanokyvyillään. Aika näyttää, meritoituvatko paikallisjohtajat meilläkin eturivin poliitikoiksi, jotka kykenevät myös maan johdossa aiempaa konkreettisempiin tekoihin.Vai onko niin, että kansalaisten elämään oikeasti vaikuttava reaalipolitiikka siirtyy vääjäämättä paikallistasolla ratkottavaksi, ja kansallisen tason päättäjien ote arkeen ohenee ohenemistaan.