Suomessa on yksi miljardirahasto, jota ilman urheilu kuolisi

on yksi valtava nuorten ja lasten urheilua ja liikuntaa tukeva ”miljardi­rahasto”, johon minäkin kuulun.Yksikään urheilua tukeva yritys ei yllä lähellekään summia, joita ”rahasto” käyttää urheilua harrastavien tyttöjen ja poikien tukemiseen joka vuosi. Ei myöskään valtio. Summat ovat niin suuria ja pääoma miljardeja.Tänä vuonna ”rahasto” myöntää jälleen nuorten jalkapalloilijoiden varusteisiin, valmentamiseen, kenttämaksuihin, harjoitusleireihin ja pelireissuihin jopa 200 000 000 euroa.Jääkiekkoilijat saavat hieman vähemmän.Ja kaikille muillekin tässä maassa harrastettaville lajeille rahaa riittää – monille miljoonia, kaikille tuhansia.Ilman rahaston anteliaisuutta suomalainen urheilu kuolisi pystyyn.on tietysti vanhempien rahoista, joiden eteen töitä tehdään, jos töitä on.Tänäkin vuonna noin sadankymmenentuhannen nuoren jalkapalloilijan vanhemmat maksavat lastensa harrastuksesta lapsen iästä riippuen keskimäärin 1 000–2 000 euroa ja jääkiekkoilijoiden vanhemmat jopa 3 000 euroa kukin. Summiin kuuluvat seuroille maksettavat jäsen- ja toimintamaksut sekä varustekustannukset: kengät, pallot, verkkarit, luistimet, mailat ja niin edelleen.Näistä vanhempien maksamista summista syntyvät nuo edellä mainitut sadat miljoonat, joiden avulla urheiluseurojen toiminta pyörii.on kuitenkin yhä enemmän niitä, jotka eivät pysty ”rahaston” toimintaan osallistumaan. Eivät vaikka heidän lapsensa sitä toivoisivatkin.Siinä on vaaransa.Mitä enemmän lasten ja nuorten urheiluharrastus on kiinni vanhempien maksukyvystä, sitä vauraampien perheiden asiaksi urheilu Suomessa muuttuu.Kuitenkaan lapsen lahjakkuus ei koskaan riipu vanhempien tilipussista. Eivätkä lapset rahasta liiku. Sisäinen liikunnan halu ja urheilun palo syntyvät aivan muista syistä.Paitsi urheiluseurojen myös meidän rahastonhoitajien on syytä muistaa se.säädellä vaatimusten tasoa ja haaveiden määrää kuin kukkaron nyörejä, että urheilun kustannukset pysyisivät aisoissa, ja jokaisella lapsella, joka urheilusta kiinnostuu, olisi varaa sitä myös harrastaa. Ja seuralla varaa heitä valmentaa.Se kannattaa. Siitä olen varma.