Sellaisesta työstä ei haluttaisi maksaa mitään, jonka naiset ovat aina tehneet ”ilmaiseksi”

ja -hoivan ongelmissa kyse on rahasta: niin miljoonien eurojen voitoista kuin pienistä palkoistakin.Sellaisesta työstä ei haluttaisi maksaa mitään, jota naiset ovat kautta aikain tehneet ”ilmaiseksi”. Vanhusten hoiva, lastenhoito, vammaisten avustaminen, pyykinpesu, tiskaaminen, ruuanlaitto ja erilaiset muut avustavat työt eivät saisi maksaa mitään. Ikään kuin sellaisia töitä voisi tehdä kuka tahansa siinä sivussa vähän lisärahaa ansaitakseen.Kun hoitajina on empaattisia, tunnollisia ja kilttejä naisia, jotka eivät esimerkiksi lakkoillakseen voi jättää asiakkaitaan – lapsia, vanhuksia ja vammaisia – pulaan, matalapalkkaloukku on valmis. Työtä jatketaan uuvuksiin asti, tai vaihtoehtoja ei ole, kun jostakin se leipäraha on revittävä.Nyt poliitikot kiistelevät desimaaleista, vaikka hoitajamitoituksen suhteen ei ole noudatettu edes voimassa olevaa lakia. Tämä kaikki on huomion suuntaamista muualle itse asiasta: Palkka kohdalleen ihmisten hoitamisessa, niin alalle saadaan myös tekijöitä. Se maksaa rahaa, ei voi mitään.