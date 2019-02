Mielipide

Alustataloudessa verotus ei voi olla vapaaehtoista

Alustataloudella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alustoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Verohallinnolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Menestyneiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kansalaiset

tarkoitetaan tavaroiden tai palveluiden välittämistä tai myymistä digitaalisten alustojen kautta. Airbnb, Uber ja Amazon ovat tunnetuimpia alustoja. Ne ovat mullistaneet omien alojensa liiketoimintamalleja perusteellisesti. Alustojen käytön ennustetaan leviävän muillekin talouden alueille.Liiketoiminta alustoilla kasvaa nopeasti. Esimerkiksi majoituspalveluita välittävän Airbnb:n kautta tapahtuva asuntojen vuokraus on kasvanut kymmeniä prosentteja usean vuoden ajan.Talouden eri osa-alueilla tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös verotukseen. Useat verotuksen lainkohdat sekä menettelytavat perustuvat maailmaan, jonka alustatalous nyt haastaa.ei nyt ole suoraa verotuksellista ilmoitusvelvollisuutta välittämistään maksuista. Esimerkiksi Airbnb kerää majoittujilta maksut ja välittää ne vuokraajille, joiden on ilmoitettava tulot veroilmoituksella. Airbnb välitti viime vuonna useiden kymmenien miljoonien eurojen vuokratulot Suomessa. Lisäksi on useita muita vastaavanlaisia majoituspalveluita tarjoavia alustoja.Kyse on siis merkittävistä tuloista.Verohallinto toteutti kesäkuussa 2018 kyselytutkimuksen 18–55-vuotiaille suomalaisille. Vastaajista 44 prosenttia piti todennäköisenä, että alustoilla myyvät hoitavat veroasiansa oikein. Kansalaisilla näyttäisi olevan vahvoja epäilyjä oikein toimimisesta.on hyvät tiedonsaantioikeudet jälkikäteistä valvontaa varten. Jälkikäteen tehtävä valvonta on kuitenkin kallista, ja osa valvonnassa määrätyistä veroista jää maksukyvyttömyyden takia maksamatta. Valvonnalla ei myöskään koskaan voida puuttua kaikkiin virheisiin.Verohallinto tutki keväällä 2018 Airbnb-vuokraajiksi tiedettyjen henkilöiden tulojen ilmoittamista. Peräti kolmasosa ei ilmoittanut vuokratuloja oikein. Samanlaisia havaintoja on myös muista OECD-maista.Joissakin maissa alustojen kanssa on tehty kahdenvälisiä sopimuksia tietojen välittämisestä verotusta varten. Esimerkiksi Virossa Uber ilmoittaa kuljettajien saamat tulot Viron verohallinnolle. Tanskan verohallinto saa vuokratuloista tiedot Airbnb:ltä.Tietojen luovuttaminen verohallinnoille perustuu alustojen vapaaehtoisuuteen. Samalla alalla voikin olla alustoja, jotka vapaaehtoisesti luovuttavat tiedot, ja alustoja, jotka eivät luovuta tietoja. Tämä voi luoda ongelman alustojen väliseen kilpailuun, jos harmaan talouden toimijat siirtyvät alustalle, joka ei luovuta tietoja verotusta varten.Ilmoitusvelvollisuuteen liittyy myös osapuolten luotettava tunnistaminen. Alustojen luovuttamista maksutiedoista ei ole hyötyä, jos maksun saajaa ei voida tunnistaa. Alusta voi myös tilittää tulot esimerkiksi tileille, joille Verohallinnon tiedonsaantioikeudet eivät ylety. Niinpä alustoille olisi säädettävä myös velvollisuus tunnistaa maksun saajat, esimerkiksi asunnonvuokraajat tai työsuorituksen tekijät.alustojen toiminta perustuu siihen, että asiakkaat voivat käyttää saman alustan kautta palveluita useissa maissa. Alustoille voi olla hallinnollisesti raskasta sopia usean maan kanssa tietojen luovutuksesta.Olisikin luontevaa, että ilmoitusvelvollisuudesta sovittaisiin yhteisesti Euroopan unionissa.EU:n tulisi sopia yhteiset säännöt ja käytännöt alustojen tietojen luovutuksesta verotusta varten. Verohallinnon aloitteesta EU-maiden verohallintojen kesken aletaan kartoittaa alustoilta tarvittavia tietoja. Tärkeää olisi, että alustojen ilmoittamisvelvollisuudesta saataisiin myös poliittisesti yhteinen näkemys.haluavat veroasioiden olevan helppoja ja automaattisia. Tämä käy ilmi kyselytutkimuksessa. Vastaajista 64 prosenttia haluaa verotuksen tapahtuvan suoraan sovelluksen kautta.Suomessa on perinteisesti suhtauduttu myönteisesti verotukseen. Suomalaiset ymmärtävät, että veroilla rahoitetaan julkisia palveluita. Siksi verotus hyväksytään varsin laajalti. Peräti 76 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista piti tärkeänä verojen maksamista oikein myös digialustoilla toimittaessa. Se on vahva viesti päättäjille ja digialustoja tarjoaville yrityksille.