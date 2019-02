Mielipide

Suomalaiset tietävät liian vähän saamelaisista

Suomessa

Harva

Saamelaisuuden

Suomalaisten

asuu Euroopan ainoa alkuperäis­kansa, saamelaiset, jonka aseman myös Euroopan unioni on tunnustanut. Matkustaessani maailmalla ja kertoessani olevani Suomesta kuulen aika ajoin seuraavan­kaltaisen kommentin: ”Ah, Suomessahan asuvat saamelaiset, pohjoinen alkuperäiskansa. Miten harvinaista, kiinnostavaa ja kulttuurisesti rikasta.”Tällainen kommentti aina hätkähdyttää, koska Suomessa tiedetään saamelaisista surullisen vähän. Kun suomalaiselta kysyy, mikä on Saamenmaa, mitä tarkoittaa alkuperäiskansa ja kuinka monta saamen kieltä Suomen valtion alueella on elossa, vastaukset ovat lähes poikkeuksetta vääriä.suomalainen tietää saamelaisten puolinomadisesta elämän­tavasta, saati perinteisen saamelaisen elinkeinon perusaineksista: kalastuksesta, ansapyynnistä, poronhoidosta ja käsitöistä. Liian vähän tiedetään myös väkivaltaisesta saamelaisuuden eliminoimispolitiikasta, jota Suomi harjoitti vuosikymmeniä. Valtion toimet tuhosivat saamelaisten kulttuuria peruuttamattomasti, eikä valtio ole vieläkään kyennyt ottamaan vastuuta tekemistään ihmisoikeusloukkauksista ja muista vääryyksistä.Surullista kyllä, politiikan tuhoisa henki jatkuu: Suomen nykyinen saamelaispolitiikka rajoittaa järjestelmällisesti saamelaisten perinteisten elinkeinojen, kuten kalastuksen, harjoittamista. Oikeuslaitos jättää huomiotta YK:n rotusyrjintäkomi­tean saamelaisten syrjintää koskevat huomautukset.Suomi ei ole vieläkään ratifioinut saamelaisten oikeuksia vahvistavaa kansainvälistä ILO-sopimusta. YK:n ihmisoikeuskomitea huomautti hil­jattain Suomen korkeimman hallinto-oikeuden loukanneen saamelaisten oikeuksia, kun KHO määritteli saamelaiskäräjien tahdon vastaisesti ihmisiä saamelaisiksi ja antoi heille äänioikeuden saamelaiskäräjien vaaleissa. Näin toimii siis Suomi, joka haluaa näyttäytyä demokratian ja ihmisoikeuksien mallimaana.väheksyminen johtuu osittain tietämättömyydestä.Suomalaisen Kirjallisuuden Seura joutui taannoin vetämään myynnistä asiavirheiden ja plagioinnin takia tietokirjan, jonka kirjoittivat saamelaisuuden asiantuntijoina esiintyvät professori ja dosentti. Kun asiantuntijankin asemassa olevat kärsivät tietopulasta, paljon ei voi olettaa keskivertosuomalaisilta.Suomalainen koulujärjestelmäkään ei tarjoa kattavaa tietoa saa­melai­sista.Perusopetussuunnitelmassa saamelaisuus mainitaan ohimennen. Äidinkielen oppimateriaalit sivuavat saamelaisuutta lyhyesti lähinnä kielitieteellisestä näkökulmasta. Ainutlaatuisen alkuperäiskansan kulttuuri ja historia ohitetaan. On sääli, että suurin osa suomalaisista ei saa oppia edes perusasioita rikkaasta alkuperäiskulttuurista.Onneksi opettajien saatavilla on muitakin tietolähteitä kuin suppeat ja jälkeenjääneet oppimateriaalit. Tietoa saa netistä, ja saamelaisia voi pyytää kouluvierailulle esimerkiksi Nuorten Akatemian ja saamelais­yhdistysten kautta.On myös hienoa, että nuoret saamelaiset käyttävät sosiaalista mediaa kertoessaan saamelaisuudesta. Tämä on hyvä alku, mutta se ei riitä.tietämystä saamelaisuudesta on kohennettava järjestelmällisesti. Muutoin saamelaisuus säilyy ilmiönä, josta suomalaiset tie­tävät sivistymättömän ja häpeällisen vähän. Tieto luo perustan kunnioittavalle ja moniarvoiselle rinnakkaiselolle saamelaisten ja suomalaisten välillä. Siksi perustietojen saamelaisuudesta pitäisi kuulua jokaisen suo­malaisen yleissivistykseen.Opetussuunnitelmat ja -materiaalit on päivitettävä niin, että perusasiat saamelaisuudesta käydään läpi. Uudistustyöryhmiin on otettava mukaan saamelaiset. Saamelaisuus aiheena on integroitava äidinkielen lisäksi muihin oppiaineisiin kuten histo­riaan ja taiteisiin. Virkamiesten on hallittava perustiedot saamelaisuudesta.Kun tietotaso kohentuu, suomalaiset alkavat kunnioittaa ja ymmärtää ainutlaatuista alkuperäiskulttuuria. Kenties silloin myös valtion harjoittaman saamelaispolitiikan tuhoisa henki muuttuu rakentavammaksi.Muutosta odotettaessa kehotan suomalaisia huomenna saamelaisten kansallispäivänä selvittämään, mitä tarkoittaa alkuperäiskansa ja missä on Saamenmaa.