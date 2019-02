Mielipide

Katolta putoava lumi voi tappaa – jalan­kulkijat eivät välittäneet varoituksistamme

Olen

suurehkon talo­yhtiön puheenjohtaja. Talomme sijaitsee vilkasliikenteisellä kadulla.Tänä vuonna on satanut taas runsaasti lunta. Taloyhtiöiden on nyt huoltoyhtiön ja lumenpudottajien tuella erityisen tärkeää huolehtia siitä, etteivät kulkijat ole vaarassa. Taloyhtiön hallitus voi saada merkittävänkin tuomion, jos se ei onnistu huolehtimaan turvallisesta kulusta.Viikonloppuna myrskysi ja pyrytti. Kinoksia syntyi jopa outoihin paikkoihin. Vaikka meidän talomme katolla on ­hyvät lumi­esteet, yhteen kohtaan 9. kerroksen korkeudelle kertyi lunta, joka oli putoamisvaarassa.Toimme paikalle puomin ja kartioita. Lisäksi molemmin puolin oli ihmisiä varoittamassa ja ohjaamassa kulkijoita, kun talon hallituksen voimin yritimme pudottaa pahimmat ”pommit”. Aikamoiset pamaukset lähtivätkin liikkeelle, kun ar­violta 100–200 kiloa lunta tuli alas aina kerrallaan.Huolimatta selkeistä ohjeista ja syyn kertomisesta saimme kulkijoilta haukkuja heidän matkansa häiritsemisestä – kyse oli 20 metrin lisämatkasta. Ihmiset yrittivät tosissaan mennä lumen alle ja kiivetä puomin yli.Yksi mies ilmoitti, ettei häntä kiinnosta meidän juttumme, vaan hän ottaa kyllä vastuun omista päätöksistään. Kuinka asia olisi ratkaistu, jos 20 ­sekuntia myöhemmin pudonnut lumi olisi surmannut hänet? Katolta on mahdotonta nähdä koko ajan, onko joku liikkumassa suljetulla alueella.Me taloyhtiössä teemme ­parhaamme lumen hallinnassa. Samaa toivoisin kaikilta muiltakin.