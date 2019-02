Mielipide

Kuluttajalle pitäisi antaa enemmän tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista

Näyttää

Miten

Saksalaisten

Jos

Kyse

selvältä, että ilmastonmuutokseen liittyvä poliittinen päätöksenteko on haastavaa, sillä uhraukset ja muutokset on tehtävä nyt, mutta niiden myönteiset vaikutukset ovat kaukana tulevaisuudessa, monien vaalikausien takana.Kiihkeä vaalikevät on nostanut keskusteluun maahanmuuttopolitiikan ja vanhusten hoivan, joissa yhden vaalikauden aikana voidaan saada enemmän tuloksia ja poliittiset lupaukset voivat olla konkreettisempia.sitten ratkomme ilmasto-ongelman niin, että lapsenlapsemme ja heidän jälkeläisensä eivät ihmettele, miksi emme tehneet mitään? On sanottu, että vastuu tästä on enemmän poliitikkojen kuin yksittäisten kansalaisten käsissä. Minusta molempien on otettava vastuuta. Uskon rahan voimaan eli siihen, että kuluttajan kädessä on se, kuinka ympäristöystävällisiä yritykset ovat.perheenemäntien ympäristötietoisuus ja siihen liittyvä kulutuksen vähenemisen riski paperintuottajien näkökulmasta saivat aikoinaan meidän paperiteollisuutemme muuttamaan prosessejaan ympäristöystävällisemmiksi.Samalla tavalla meidän kuluttajien kädessä on nyt se, saammeko kulutuksemme ilmastoystävälliseksi ja yritykset reagoimaan tähän. Ehdotan, että ryhdymme vaatimaan yrityksiltä, että ne tulostavat jokaisen ostotapahtuman yhteydessä kuittiin sen, kuinka suuren ilmastopäästön tuote on aiheuttanut. Pankki- ja luottokorttejamme laskuttavat tahot puolestaan voisivat laskutuksen yhteydessä kertoa sen, kuinka paljon ilmastotasettani olen kuukauden aikana kuluttanut. Tähän tietoon voitaisiin valtiovallan taholta liittää se, kuinka paljon kukin suomalainen voi päästöjä aiheuttaa, jotta Suomi olisi tulevaisuudessa ilmastoneutraali.kuluttaja kysyy kassalla, mikä tuotteen ilmastovaikutus on, ja jäädessään ilman tietoa jättää tuotteen kassalle, se on vahva viesti yritykselle.Yrityksen ympäristövastuuseen pitäisikin kuulua se, että kuluttajan on mahdollista toimia vastuullisesti, ja valtio voi auttaa tämän prosessin synnyttämisessä.ei ole huonon omantunnon tuottamisesta, vaan yli sukupolvien menevän vastuul­lisuuden mahdollistamisesta osana arkipäiväisiä valintoja.Jos menen kalakauppaan ja vertaan Kiinan kautta fileerauksen takia lennätettyä lohta suomalaiseen kuhaan, kuluttajana haluan, että minua muistutetaan päätöstä tehdessäni tulevaisuudesta.