Saamelaisten kansallispäivä yleiseksi vapaapäiväksi

6. helmikuuta vietetään saamelaisten kansallispäivää 102 vuotta sitten järjestetyn saamelaisten ensimmäisen yhteispohjoismaisen poliittisen kokouksen kunniaksi.Viime aikoina on puhuttu sovinnosta. Hallitus valmistelee saamelaisasioiden sovintoprosessia, jonka esikuva on Kanadasta. Toisaalta Suomi sai juuri nuhteet YK:n ihmisoikeuskomitealta, koska korkein hallinto-oikeus on päästänyt ei-saamelaisia henkilöitä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vastoin saamelaiskäräjien tahtoa.Tässä ajassa sovintoprosessia osuvampaa olisi julistaa saamelaisten kansallispäivä yleiseksi vapaapäiväksi.Nykyajan ihminen on taitava lukemaan symboleita ja ymmärtämään symbolisen vallan käyttöä. Mikä olisi sen myönteisempi signaali kuin vapaapäivä kaikille alkuperäiskansa saamelaisten kunniaksi? Se olisi sellainen symbolinen mutta vaikuttava teko, jota tarvitsemme nyt, jotta tulevaisuuden tarina on saamelaisten ja suomalaisten yhteinen.