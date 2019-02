Mielipide

Tietoliikenne on poliittisesti herkkä asia Venäjällä, minkä Nokia tietää jo idänkaupan ajoilta

Neuvosto­liitto

Tietoliikenne

Suurvaltakilpailu

sai paljon pahaa aikaan, mutta yhdessä asiassa Suomi voisi antaa tunnustuksen. Suomalainen tietoliikenne­osaaminen sai vetoapua idästä.Telenokia teki digitaalisen DX200-puhelinkeskuksen ensimmäisen vientikaupan vuonna 1984 itänaapuriin. Se oli ratkaiseva askel myöhemmälle menestykselle myös matka­puhelin­verkoissa.Idänkauppa sopi hyvin uuden suku­polven tuotteelle. Pöydän toisella puolella ei istunut tiukkoja bisnesjohtajia vaan insinöörejä, jotka olivat samaan aikaan innostuneita ja hyvin vaativia.Kolme vuotta sitten ilmestyi Martin Sandelinin ja Juha Partasen kirja Nokian jalokivi – tarina suomalaisesta DX200-puhelinkeskuksesta. Siitä voi lukea, että DX200 on tuottanut Nokialle liikevaihtoa kymmenien miljardien eurojen edestä.oli politiikkaa jo 1980-luvulla. Kirjassa kerrotaan, miten Yhdysvallat pelkäsi mukautuvan ja toiminta­varman puhelinkeskusalustan päätyvän sotilaskäyttöön ja yritti estää viennin.Lopulta apulaispuolustusministeri Richard Perle ja Nokian pääjohtaja Kari Kairamo pääsivät yhtiön edustushuvilalla Tammisaaressa sopuun viennin ehdoista. Se taas sai neuvosto-osapuolen pelkäämään, että Nokia onkin arkkivihollisen Yhdysvaltojen kelkassa.Pelot hälvenivät kylmän sodan päät­tyessä. Vuosituhannen vaihteen alla Nokia oli hurjassa vedossa. Puhelimet ja puhelinverkot muuttuivat digitaalisiksi.Nokialle tarjoutui myös tilaisuus ostaa kolmasosa talousvaikeuksissa olleesta kiinalaisesta Huaweista, mutta aikaa kului ja Huawei pääsi taas jaloilleen.on jälleen kiristynyt, mikä näkyy tietoliikenneverkoissa. Viime aikoina katseet ovat kääntyneet erityisesti Huawein suuntaan. Moni maa on alkanut pohtia, liittyykö Kiinan val­tion kanssa tiiviissä yhteydessä olevaan verkkotoimittajaan turvallisuusriskejä.Nämä pohdinnat eivät rajoitu vain länsimaihin. Vaikka Venäjä tarpeen tullen hakee Kiinasta itselleen kumppania suurvaltakisassa, se myös katsoo epäillen yhä vahvemmaksi kasvavaa naapuriaan.Venäläisten epäilyt voivat selittää, miksi yhteistyökumppaneita haetaan jälleen Suomesta. Rostelekom, yksi Venäjän merkittävimmistä tietoliikenne­yhtiöistä, kertoi viime syksynä perustavansa Nokian kanssa yhteisyrityksen kehittämään tulevaisuuden tietoliikennettä.Sopimus voi parantaa Nokian asemia Venäjän verkkoinvestoinneissa. Yksi Nokian kovimpia kilpailijoita on Huawei.