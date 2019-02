Mielipide

Tilaajan on tunnettava vastuunsa ostopalveluista

lähestyessä hyvinvointi­palveluiden tuottamisen ongelmat nostetaan vahvasti esiin. Hetki sitten puhuttiin päivähoidosta, nyt vanhusten hoivasta.Viime aikoina keskustelua ovat hallinneet uutiset voittojen maksimoinnista, huonosta laadusta ja ­pahoinvoivasta henkilöstöstä yksityisissä sote-palveluissa. Ei silti ole tutkimusnäyttöä siitä, että ongelmat liittyisivät nimenomaan tai pääosin yksityiseen palvelutuotantoon.julkisten palveluiden järjestämisestä on kunnilla, jatkossa ehkä maakunnilla. Järjestäjällä on täysi valta määrittää palveluiden ­laatu­kriteerit sellaisiksi, että hoitajia on tarpeeksi ja palvelun laatu korkea. Myös seurannan riittävyydestä voidaan huolehtia. Ellei näin tehdä, kyse ei ole osto-osaamisen puutteesta vaan systemaattisesta halusta maksaa palveluista mahdollisimman vähän tai siirtää laskut muiden maksettavaksi.Kunnat voivat toimia tarpeen tullen nopeastikin. Ne ovat esimerkiksi ripeästi muuttaneet vanhainkoteja tehostetun palvelun yksiköiksi, koska tämän järjestelyn avulla asiakasmaksuja voidaan kerätä laajemmin, asiakas pääsee Kelan ­tukien piiriin ja kunta säästää.Palvelutuotantoa koskevan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kunta yrittää usein saada palveluntuottajalta sopimuksessa määriteltyä parempaa palvelutasoa ilman erillistä korvausta. Tällöin ongelma ei johdu palveluntuottajasta vaan tilaajasta, joka on pyrkinyt alun ­perin halpaan – usein huonoon – ratkaisuun. Julkista sektoria edustava ostaja on näissä tapauksissa maksimoinut oman taloudellisen hyötynsä, ei tuottaja.Erityisen kovilla ovat Sininauhasäätiön ja Kehitysvammaliiton kaltaiset kolmannen sektorin palveluntuottajat, joilla on sidos kohde­ryhmäänsä ja tarve tuottaa asiakkaille parempaa palvelua kuin tilaaja edellyttää.henkilöstö edustaa Suomessa korkeasti koulutettuja ammattiryhmiä, joiden osaaminen ja kelpoisuusvaatimukset on tarkoin määritelty. He tekevät hyvinvointipalveluihin liittyvää työtä samoilla henkilöstömitoituksilla siitä riippumatta, onko palveluntuottaja julkisen vai yksityisen sektorin toimija.Lokakuussa 2018 julkaistun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan henkilöstömäärissä tai -mitoituksissa ei ole suuria eroja julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Eri lähteistä kerättyjen tilastojen perusteella näyttää, että yksityisellä sektorilla työntekijöiden työhyvinvointi on ­jopa parempaa ja sairastavuus vähäisempää kuin julkisella sektorilla.Rekrytointiongelmia sote-palveluissa on riippumatta siitä, toimiiko palvelun tuottaja yksityisellä vai julkisella sektorilla. Yksi alan suurimmista ongelmista on matala palkkataso.THL:n selvityksen perusteella voidaan arvioida, että yksityiset sote-palvelut ovat tasokkaampia ja asiakaslähtöisempiä kuin julkiset. Asiakkaan valinnanvapauden lisääminen vahvistaa kehitystä edelleen.on ajoittain kaikkialla. Jos sairaanhoitopiirin mielenterveysyksikössä teipataan asiakas tuoliin, kyseessä on törkeä hoitajan tekemä virhe, johon kiire on vaikuttanut. Jos yksityisellä sektorilla saa huonoa palvelua, koko yksityistä palvelutuotantoa pidetään epäeettisenä. Sekä julkisen ­että yksityisen sektorin palvelu­tuotannon ongelmat johtuvat viime kädessä huonosta johtamisesta ja heikosta organisaatiokulttuurista.Tutkimusten mukaan keskimääräistä paremmin ovat suoriutuneet yhteisyritykset, joissa sote-palveluita tuottavan yrityksen omistajuus on jaettu yksityisen ja julkisen sektorin välillä: usein yhteisyrityksen osake-enemmistö on yksityisellä palveluntuottajalla ja palveluja ostava kunta on vähemmistöosakkaana. Yhteisyrityksissä palveluita on pystytty tuottamaan korkealaatuisina ja tehokkaina.keskustelussa kannattaisi keskittyä sote-palvelujen sisältöön ja laatuun riippumatta siitä, millä tavoin palvelut on tuotettu.Hoitajamitoituksen sijaan kannattaisi puhua asiakaslupauksesta eli siitä, millaiseen elämään asiakas on oikeutettu ja mitä sen saavuttamiseksi tarvitaan. Kysymys ei ole pelkästään resursseista vaan myös riittävän selvästä poliittisesta ohjauksesta ja oikeanlaisesta johtamisesta.