Mielipide

Jo laki edellyttää laajaa yhteiskuntavastuuta

on puhuttu hoiva-alan epäkohdista. Puutteita on ilmennyt erityisesti suurimpien yksityisten palveluntuottajien palvelun laadussa ja resurssien käytössä. Arvostelu on kohdistunut myös poliittisten päättäjien ammattitaitoon hoivayritysten tarjoamien palveluiden valintakriteereistä päätettäessä.Nyt onkin perusteltua tarkastella, millainen on osakeyhtiön ja sen johdon yhteiskuntavastuu. Lähtökohtaisesti vastaus on arvopohjainen, mutta yhteiskuntavastuuta voidaan määrittää myös nykyisen lainsäädäntömme perusteella.liiketoiminnassa yhtiön johto – eli käytännössä hallitus ja toimitusjohtaja – vastaavat yhteiskuntavastuun toteuttamisesta. Hallituksen tulee huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitus­johtajan pitää hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan.Yhteiskuntavastuu konkretisoituu erityisesti silloin, kun yhtiön johto käsittelee asiakassuhteita, henkilöstöasioita, investointeja, tuotanto­ketjuja koskevia sopimusjärjestelyjä ja verosuunnittelua.Oikeudellisesti yhteiskuntavastuu saattaa edellyttää yhtiön johdolta muutakin kuin vallitsevien säännösten noudattamista. Normien noudattaminen ei ole aina riittävä vastuullisuuden mitta.Vastuullisuuden merkitys yhtiön riskien ja maineen hallintana tunnustetaan yleisesti. Yhteiskuntavastuuta tulee tarkastella myös yhtiön liiketoiminnan kilpailukyvyn ja laadun sekä innovaatioiden ja mahdollisuuksien näkökulmista.Taloustieteessä yhteiskuntavastuu on yleisesti katsottu yhtiön johdon toteuttaman liiketoimintastrategian keskeiseksi osaksi. Harvardin kauppakorkeakoulun liiketaloustieteen professori Michael E. Porter ja tutkija Mark R. Kramer ovat puhuneet jaetun arvon luomista (creating shared value) koskevasta ajatus­mallista. Sen mukaan taloudellinen lisäarvo yhtiölle ja osakkeenomistajille luodaan siten, että lisäarvoa syntyy samanaikaisesti myös ympäröivälle yhteiskunnalle. Tuottavuutta arvioitaessa otetaan huo­mioon, että ainakin pitkän aikavälin tarkastelussa yhteiskunnalliset ongelmat merkitsevät yhtiön arvoketjussa myös taloudellisia kustannuksia.yhtiön liiketoiminta­strategialla – ja yhteiskuntavastuulla sen osana – on kiinteä yhteys osakeyhtiölakiin ja sen yleisiin peri­aatteisiin. Lain mukaan yhtiön johdon tehtävä on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Tätä pykälää tulkitaan kiinteässä yhteydessä ­yh­tiön toiminnan voitontuottamis­tarkoitukseen ja jatkuvuuteen.Voitontuottamistarkoitusta koskeva osakeyhtiölain säännös ei tarkoita, että yhtiöllä on velvollisuus tuottaa mahdollisimman suuri määrä voitonjakokelpoisia varoja lyhyellä aikavälillä. Voiton tuottamista tarkastellaan pitemmällä aikavälillä. Yhdessä osakkeen arvon kasvattamisen kanssa tämä edellyttää usein yhteiskunnallisesti hyväksyttävien menettelytapojen noudattamista, vaikka lainsäädäntö ei siihen erikseen velvoittaisi. Yritystoiminnan ja yh­tiön osakkeiden arvon kannalta myös yhtiön julkisella kuvalla on merkitystä.Yhtiön vastuullisuuspyrkimyksiin vaikuttavat markkinat yleensä sekä yhtiön eri sidosryhmät. Osakkeenomistajat, rahoittajat, asiakkaat, sopimuskumppanit ja työntekijät sekä media kiinnittävät yhä enemmän huomiota yhtiön vastuullisuuteen ja julkiseen maineeseen.Sijoittajat painottavat kohde­yh­tiöitä valitessaan myös yhteiskuntavastuuta. Yritysriskit vaikuttavat sijoittajien haluun rahoittaa yhtiöitä tai ainakin nostavat rahoituksen hintaa. Eettisellä ja vastuullisella sijoittamisella on yhä suurempi merkitys yritysten rahoituksessa.yhtiön jatkuva voitontuottamiskyky voidaan turvata, yhtiön johdon tulee kehittää liiketoimintaa myös kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu huomioon ottaen. Vastuullisuuspyrkimykset parantavat yhtiön liiketoiminnan kannattavuutta ja laatua. Yleensä ne myös kasvattavat yhtiön osakkeen arvoa pitkällä aikavälillä.Osakeyhtiölain mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Edellä kerrotun perusteella pelkkä yrityksen kasvuun ja lyhyen aikavälin voittoihin tukeutuva liiketoiminta­strategia ei vastaa lain vaatimuksia.