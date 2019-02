Mielipide

Eikö Postissa ymmärretä vieraita kieliä?

Olen

vuosikymmeniä noudattanut Suomen Postin ohjeita, jonka mukaan kirjeen vasempaan yläkulmaan laitetaan lähettäjän tiedot. Vastaanottajan osoitetiedot laitetaan kulmaan, jonka vasen ja yläraja koskettavat puolivälissä kirjekuorta sijaitsevia lävistäjiä.Hyvin on toiminut näihin päiviin asti. Nyt lyhyen ajan kuluessa on sattunut kolme tapausta, joissa kirje on palautunut takaisin kotiini. Posti itsekin tunnustaa sivustoillaan, että kirjeet luetaan ”koneellisesti” eli skannataan. Skanneri ilmeisesti lukee paremmin tietokoneella printatun pikkuruisen lähettäjätarran (koko 70 x 37 mm, tekstin koko 8 pistettä), vaikka se on liitetty kirjekuoren vasempaan yläkulmaan ohjeiden mukaisesti.Yhteinen nimittäjä näissä tapauksissa on ollut se, että kaikki palautetut kirjeet oli tarkoitettu ulkomaille. Määränpäinä olivat USA, Sverige ja Deutschland. Mielestäni ne ovat virallisia maiden nimiä. Pitäisikö Postin tarkistaa skannereiden asetuksia?