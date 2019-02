Mielipide

alkaa veloittaa poste restante -osoitteesta noudetusta postista 3,10 euroa kerralta maaliskuun alusta alkaen. Useat järjestöt ja kansalaisvaikuttajat pitävät päätöstä nöyryyttävänä.Suomessa elää noin 6 000 asunnotonta ihmistä, joista kolmannes on pitkäaikaisasunnottomia. He nukkuvat ystävien, satunnaisten tuttavien tai sukulaistensa luona. Osa elää täysin vailla kodin tuomaa suojaa joko taivasalla tai ensisuojissa.Ihmiselle, jolla on koti, postin kulkeminen on itsestään selvä asia. Asunnottomat – varsinkin kaduilla ja ensisuojissa oleskelevat – saavat postinsa usein poste restante -osoitteeseen. Se tarkoittaa, että ihminen voi hakea postinsa valitsemastaan postikonttorista.Kolme euroa on iso raha ihmiselle, jonka taskun pohjalla ei ole senttiäkään. Kadulla asuvan ihmisen raha menee ensi sijassa muuhun kuin postin noutoon. Tärkeä kirje vaikkapa Kelasta tai työvoimatoimistosta voi jäädä noutamatta ja elämäntilanteen muutos tapahtumatta.Posti tarjoaa vaihtoehtona nettipalvelua. Iso osa asunnottomista on kuitenkin vailla digilaitteita tai -taitoja, puhumattakaan vahvan digitaalisen tunnistautumisen välineistä.Oravanpyörä voi olla mahdoton ratkaista tilanteessa, jossa ihminen odottaa Kelasta maksusitoumusta, jolla hakea henkilöllisyystodistus, jolla hakea pankkitunnukset, joilla tarkistaa päätökset Kelan palveluista.Posti on kehottanut asunnottomia lähettämään postinsa c/o -osoituksella ystävien luokse. Kaikilla ei tällaista ystävää ole. Asunnottomien tulisi yhä saada noutaa postinsa poste restante -palvelusta maksutta.