Mielipide

Liityn poliisiin luottavien joukkoon

Eräänä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tavallista

Poliisien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

joulukuisena arki-iltana kymmenen aikaan löhöilin alakerran takkahuoneen sohvalla. Televisiossa pyörivät ruotsalaisen jännityselokuvan alkukuvat. Terassille johtavalta ovelta alkoi kuulua rapinaa: naapurin kissako se siellä?Rapinan yhä jatkuessa kävelin ovelle. Samassa ovenkahva liikkui. Tajusin, ettei tuota saisi aikaan kissa vaan ihminen.Pingoin portaat yläkertaan, hyppäsin kenkiin ja juoksin pihalle. Kellarin portaista säntäsi mies karkuun. Jo ensi metreillä totesin kilpajuoksun hävityksi. Palasin sisälle ja soitin hätäkeskukseen. Päivystäjän kommenteista päättelin, että apua ei välttämättä ole tulossa. Lähdin itse etsimään mustahupparista hahmoa.Lähiristeyksessä seisoi valot pimeänä poliisiauto. Kirjainyhdistelmä KJ paljasti auton kuuluvan kenttäjohtajalle. Esitettyäni asiani sain kuulla, että talollamme oli jo yksi partio. Kiiruhdin takaisin kotiin. Matkalla vastaan kävelivät kaksi poliisia sekä yhteiskunnan väkivaltakoneiston terävin hammas, poliisikoira. Miehet kehottivat minua palaamaan kotiin ja jatkoivat pakenijan jäljittämistä.arkea elävä ihminen ei kovin usein ole tekemisissä poliisin kanssa. Autoillessa joskus puhallutetaan, mutta muuten kontaktit ovat vähissä. Siksi kokemus on mieleenpainuva, kun apua kerran tarvitsee. Valittujen Palojen ja Wyman Dillon -tutkimuslaitoksen tuoreen kyselyn mukaan suomalaiset luottavat instituutioista eniten poliisiin. Kyselyyn vastanneista runsaasta 2 000 ihmisestä 89 prosenttia sanoi luottavansa poliisiin joko suuressa määrin tai melko paljon. Tuoreen asiakaskokemukseni perusteella liityn luottavien joukkoon.Hiippari jäi tavoittamatta. Koiran onnistui seurata jälkeä pari korttelia, mutta sitten jälki katosi. Mahdollisesti karkumatka oli jatkunut autolla. Naapurustosta katosi samana iltana ainakin yksi pyörä, joten jollain tavaraa oli kuljetettu.viesti oli, että vastaavassa tilanteessa ei pidä itse lähteä pihalle: ihminen, joka pyrkii asuttuun, valaistuun taloon, on todennäköisesti aineissa ja arvaamaton. ”Soitto hätäkeskukseen, ja apua tulee.”Helsingin poliisi suorittaa vuosittain noin 80 000 hälytystehtävää. B-luokan tehtävissä, joissa uhattuna ei ole henki tai terveys, apu tavoittaa tarvitsijan vartissa. Niin sanotuissa pillikeikoissa toimintavalmiusaika on viisi minuuttia.Kelvottomaksi yritykseksi kuivunut teko ei rikosoikeudellisesti ollut merkittävä, mutta koti on koti. Siksi tieto, että poliisi on soiton päässä, rauhoittaa.