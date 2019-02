Mielipide

Ilmastoviestinnässä ei pidä keskittyä yksilöön

Suurin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käyttäytymistieteellisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On ongelmallista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliittisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suuria

osa Suomen kansalaisista pitää galluptutkimusten mukaan ilmastonmuutosta erittäin vakavana ongelmana. Sitran hiilijalanjälkilaskuria on käytetty yli 500 000 kertaa. Moni miettii kulutustottumusten muuttamista.Ihmisten huoli ei silti näy joukkoliikkeinä eikä merkittävinä kulutustottumusten muutoksina. Dieselautoilun kallistumisen uhka synnytti suuremman joukkoliikkeen kuin yksikään ilmastonmuutostyöhön liittyvä kansalaisaloite. Lentomatkailu ja lihankulutus kasvavat yhä.tutkimuksen pohjalta tiedetään, että hyvistä aikeista huolimatta vain harvat onnistuvat pysyvästi yksilön valintoihin perustuvien elämäntottumusten muutoksissa.Myös poliittisten päätösten syntyminen on epävarmaa. Poliitikoilla on vastassaan monia vaikeuksia: ristiriitaiset intressit, fossiili- ja karjatalouden lobbauskoneistot ja ilmastotoimiin kriittisesti suhtautuvan kansanosan kovaääninen vastustus.Muutos tarvittaisiin kuitenkin nopeasti. Sen aikaansaaminen vaatisi, että ilmastonmuutoksesta huolestuneet kansalaiset osaisivat ja rohkenisivat vaatia mittavia poliittisia toimia. Nykyinen, pääasiassa yksilötason kulutusvalintoihin keskittyvä viestintä ei rohkaise ihmisiä puhumaan julkisesti ilmastotoimien tärkeydestä., ettei yksilön valintoihin painottuvaan ilmastoviestintään ole perinteisesti kytketty tietoa yksilötason muutosten vaikeudesta. Näin psyykkinen fokus jää yksilöön: muutoksissa onnistuminen tai epäonnistuminen liitetään omaan itseen. Vähemmälle huomiolle jäävät kysymykset siitä, miten toimintaympäristö tukee tai ei tue ekologisia valintoja ja pitääkö ympäristölle kestämättömiä vaihtoehtoja edes olla tarjolla.Toisen ongelman kuvaaminen vaatii pohjustamista.Ihmismielelle on luontaista tehdä havaintojen pohjalta nopeita luokituksia, joihin liittyy sekä emotionaalisia että kielellisiä osatekijöitä. Jos toisen ihmisen puheet ja teot näyttävät olevan ristiriidassa, tilanne herättää erityisen herkästi kielteisiä tunnereaktioita ja kielteisiä luokittelevia ajatuksia.Vastaavasti ihmisten toimintaa ohjaavat ennakoivat ajatukset. Teemme parhaita arvauksia siitä, mitä reaktioita muissa ihmisissä herää, jos toimimme tavalla tai toisella. Pyrimme välttämään tilanteita, joissa voimme ennakoida saavamme kielteistä sosiaalista palautetta. Sosiaalinen palaute on suurelle osalle ihmisistä tärkeä osa psyykkistä hyvinvointia.Yksilö altistaa itsensä sosiaaliselle paheksunnalle, jos vaatii ilmastotoimia mutta ei onnistu omassa elämässään toteuttamaan ekologisuutta. Kun ilmastovaatimuksia on sosiaalisesti suotavaa esittää vasta, kun itse elää ilmastovastuullisesti, toimia vaativien kansalaisten lukumäärä jää pieneksi. Tämä jarruttaa ilmastotavoitteiden toteutumista.Yksilön valintoihin painottuva ilmastoviestintä voimistaa kielteistä oravanpyörää.muutoksen toteutuminen on epävarmaa ilman suuren väestönosan tukea. Yksilötason muutokset eivät toteudu riittävän nopeasti ilman poliittisesti ohjautuvia toimintaympäristön muutoksia.Keskustelun painopiste on siirrettävä siihen, millaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin olemme valmiita. Tiedotusta kansalaisvaikuttamisen keinoista on lisättävä. On vastuutettava yksilöitä vaatimaan ja päättäjiä toteuttamaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden huomioivia rakenteellisia muutoksia, jotka tekevät ilmaston huomioivasta kuluttamisesta välttämättömyyden.yhteiskunnallisia muutoksia on ennenkin saatu ajettua läpi. Orjuudesta on suurelta osin luovuttu, ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asema on parantunut. Psykologisesti näiden murrosten ja ­ilmastokriisin välillä on kuitenkin ero: muutospaine on usein kohdistunut oman viiteryhmän ulkopuolisiin ryhmiin, johonkin ulkoryhmään. Vääryyttä on voinut vastustaa olematta siihen itse osallinen.Ilmastoviestinnässä tulisi painottaa ongelman systeemistä luonnetta ja sellaista puhumisen tapaa, jossa muutospaineen voi kohdistaa ulkoryhmään. Tässä ulkoryhmä ovat poliittiset päättäjät – järjestelmän muuttamisen portinvartijat.