Nykynuorista näyttää tulleen neuvokkaita seksiongelmissa

perheessäsi elää teini, olet ehkä kuullut tästä uudesta hitistä: brittiläisestä tv-sarjasta nimeltä Sex Education (seksuaalikasvatus). Suoratoistopalvelu Netflix julkisti komediasarjan tammikuun alkupuolella, ja miljoonat teinit ympäri maailman ovat jo katsoneet ykköskauden.Kakkoskautta aletaan kuvata keväällä, Netflix kertoi hiljattain.Kriitikot ovat ylistäneet sarjaa siitä, että se käsittelee teiniseksiä uudella, moniulotteisella tavalla. Sarjassa kovistyttö ja nörttipoika perustavat seksiterapiaklinikan koulukavereilleen.elävät maailmassa, jossa seksistä on tarjolla tietoa paljon enemmän kuin aiemmin. Seksuaalikasvatuksesta pitävät huolen koulu, internet ja osin vanhemmatkin, joita on jo pitkään kehotettu puhumaan seksistä avoimesti lastensa kanssa.Tietotulvasta kertoo esimerkiksi se, että jos ryhdyt juttelemaan aiheesta 13-vuotiaan lapsesi kanssa, olet luultavasti myöhässä. Kiusaantunut ääni vastannee: ”Mä tiän jo ton kaiken.”Kaikki se, mitä internet tarjoaa seksistä nähtäväksi, ei tietenkään palvele hauraan, omaa minuuttaan rakentavan nuoren etua, vaan voi lisätä hämmennystä ja pelkoja.Sex Education -sarjassa tätä nykymaailman järisyttävää tieto- ja kuvastotulvaa kuvaa surkuhupaisalla tavalla se, että pää­henkilön äiti on seksiterapeutti, joka ei osaa kunnioittaa lapsensa rajoja.puidut ongelmat eivät näyttäisi muuttuneen aiempien sukupolvien kipupisteistä, mutta nykyteineillä on uudenlaisia valmiuksia löytää välineet haasteidensa ratkomiseen.Kun on koko ikänsä tottunut surffaamaan kaiken maailman tiedon halki, saa selville, että seksiin liittyvät ongelmat eivät ole ”pelkkiä” seksiongelmia. Tämä aika on pannut ihmiset tavoittelemaan omaa hyvinvointiaan ennennäkemättömällä tavalla, ja siinä kaikki liittyy kaikkeen.Aika kuvaavaa siis on, että päähenkilö päätyy pitämään vastaanottoa koulutovereilleen välituntipihan ruohikolla. Sarjan hiljaisena mottona on kuuntelemisen ja myötätunnon taidot.myötä vanhemmuuskin muuttuu, ja yksi jos toinen äiti tai isä saattaa huomata hihittelevänsä kotisohvalla yhdessä teininsä kanssa hittisarjan noloille tilanteille – ja pääsevänsä tukemaan lastaan herkässä elämänvaiheessa, kuuntelemalla ja myötäelämällä.