Mielipide

Eläkeläiset ovat somessa aivan liian kilttejä

muutama prosentti yli 65-vuotiaista osallistuu keskusteluihin internetin keskustelufoorumeilla. Siksi keskustelu on vääristynyt.Ikääntyneiden ääni kuuluu yhä painettujen lehtien mielipidesivuilla, mutta sosiaalisen median puolella iso joukko suomalaisista loistaa mielipiteineen poissaolollaan. Seniorisomettajat tykkäävät ja jakavat mutta eivät osallistu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2017 tilastojen valossa jo useampi kuin joka toinen 65 vuotta täyttänyt ja noin joka neljäs yli 75-vuotias käyttää nettiä päivittäin tai lähes päivittäin. Somessakin ollaan mukana, mutta passiivisina.Kokemuksemme mukaan seniorit haluavat, että heidän asioihinsa vaikutetaan, mutta somen joukkovoima kansalaisvaikuttamisen kanavana on vielä hyödyntämättä. Ikääntyneet käyttäytyvät foorumeilla kuin kansakoulun penkillä: hiljaa istuen ja opettajaa kuunnellen. Muut keskustelijat pyrkivät opettamaan toisiaan ja tuovat omaa tietämystään ja näkemystään kärkkäästikin julki, mutta seniorin sanan säilä ei vielä verkkokeskusteluissa viuhu.Vaikeneminen verkkokeskusteluissa vahvistaa stereotyyppistä mielikuvaa ikäihmisistä autettavina, ei yhteiskunnan voimavarana. Internetin hiljaiset eivät toki nolaa itseään, eivät pyöri mediailmiöiden keskiössä ja ovat viisaasti vaiti. Toisaalta sovinnaisuus ja kiltteys eivät ylitä uutiskynnystä eivätkä edistä kenenkään asiaa. Hiljainen hyväksyjä on hukkaan heitetty resurssi, joka ei anna itsestään mitään.Aktiivinen kansalaisuus edellyttää näkymistä ja kuulumista sosiaalisen median kanavissa. Lopetetaan hiljainen hyväksyminen ja vähäeleinen tykkäily. Käytetään kädessä olevaa laitetta vähän toisella tavalla ja vaikutetaan. Nykyajan vaikuttajan ei tarvitse olla barrikadeilla – riittää kun avaa Twitterin.