Nykyisessä

on vielä pari kuukautta aikaa, mutta spekulaatiot hallitus­pohjasta voinee aloittaa. Kunhan muistaa kaksi varaumaa.Ensimmäinen kuuluu: vaalitulos ratkaisee. Toinen kuuluu: hallitusohjelma ratkaisee.Fraasit pätevät yhä. Kun Suomen uusi perustuslaki tuli voimaan vuonna 2000, eduskuntaryhmät sopivat keskenään tarkennuksen, jota ei ole kirjoitettu perustuslain pykäliin.Herrasmiessopimus kuuluu suunnilleen seuraavasti: hallituksen muodostamista saa ensinnä yrittää se puolue, joka on saanut eniten edustajia eduskuntaan.Ei siis se puolue, joka on saanut eniten ääniä.pöytäkirjamerkintää ei ole tarvinnut kokeilla. Tämän vuosituhannen eduskuntavaaleissa on aina ollut yksi puolue ylitse muiden, laskee vaalituloksen miten tahansa. Mutta tilanne ei ole aivan pelkkää teoriaa.Viime eduskuntavaaleissa vuonna 2015 keskustan jälkeen seuraavaksi eniten ääniä sai kokoomus ja kolmanneksi eniten perussuomalaiset. Perussuomalaiset sai kuitenkin yhden edustajan enemmän kuin kokoomus.Tämä johtuu siitä, että paikat jaetaan vaalipiireittäin: kussakin vaalipiirissä käydään ikään kuin omat erilliset vaalit, ja sitten vaalipiirikohtaiset luvut ja edustajat lasketaan valtakunnassa yhteen.Viime vaaleissa asialla ei ollut merkitystä, koska vaalit voittanut keskusta valitsi hallituskumppaneikseen sekä perussuomalaiset että kokoomuksen. Tunnusteluja tosin käytiin myös Sdp:n suuntaan.kannattaa muistaa tänä keväänä siltä varalta, että Sdp ja kokoomus päätyvät vastaavaan tilanteeseen: toinen puolue saa enemmän ääniä, mutta toinen saa enemmän edustajanpaikkoja.Keskustallakin on toki mahdollisuutensa, mutta kannatuskyselyt ennustavat, että vaaleissa ykköseksi nousee joko Sdp tai kokoomus.avausten aikoihin sekä kokoomuksen että keskustan napamiehiltä ja -naisilta on kysytty, kumman kanssa mennä hallitukseen: toisen suuren porvaripuolueen vai Sdp:n.Kokoomuksen vastaus oli selvä: hallitusyhteistyötä halutaan jatkaa keskustan kanssa.Keskustan kenttäväki oli toista mieltä: se halusi hallitukseen mieluummin demarien kuin kokoomuksen kanssa.Yhtään kyselyä ei kai ole tehty siitä, kummanko Sdp:n päättävissä elimissä istuvat henkilöt valitsisivat.Demareissakin on niitä, jotka haluavat punamultahallituksen, ja myös niitä, jotka haluavat sinipunahallituksen.ensimmäiseen fraasiin: vaalitulos ratkaisee. Se pitää nykyisin paikkansa entistä enemmän.Suuret puolueet haluaisivat, että pienempiä otetaan mukaan vain sen verran, että hallituksella on esimerkiksi luottamusäänestyksissä takanaan turvallinen eduskuntaenemmistö. Nykyhallitusta muodostettaessa keskisuuria tai pieniä puolueita ei tarvittu lainkaan.Ihannetapaus ainakin suurten puolueiden kannalta olisi, että kahdella suurella olisi yksin eduskunnan enemmistö, korkeintaan Rkp:llä täydennettynä. Pienempiä puolueita voitaisiin sitten ottaa lisukkeeksi tasapainottamaan vasemmisto–oikeisto-asetelmaa.poliittisessa tilanteessa kahden suuren enemmistö on aiempaa paljon vaikeampi saavuttaa.Syynä on perussuomalaisten nousu kaksissa viime vaaleissa. Perussuomalaiset ei ole mieluisa hallituskumppani ehkä minkään muun puolueen mielestä.Ennen perussuomalaisten nousua sekin oli mahdollista, että hallituksen rungon muodostivat eniten edustajia saanut puolue ja vasta kolmanneksi eniten edustajia saanut puolue, ja yhdessä niillä oli eduskunnassa niukka enemmistö. Enää sekään ei ole yhtä helppoa.Toinen fraasi, hallitusohjelma ratkaisee, ei ole edes nykyisen parlamentaarisen perustuslain aikana ollut niin yksiselitteinen.Sdp ja vasemmistoliitto joutuivat välillä lähtemään hallitusneuvotteluista Jyrki Kataisen (kok) hallitusta muodostettaessa vuonna 2011.Katainen yritti hallitusta myös keskustan kanssa, mutta se kaatui vihreiden puoluevaltuuskunnassa.Hallitusfraasien listaan voisi lisätä vielä yhden, jota puolueet häveliäisyyssyistä eivät sano ääneen: salkkujako ratkaisee.