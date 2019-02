Mielipide

Ilmailusta mallia vanhustenhoidon omavalvontaan

Ilmailun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus http://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

organisaatioilla, kuten esimerkiksi lentoyhtiöillä, on lakisääteinen velvoite osana turvallisuudenhallintaansa luoda aidosti toimiva sisäinen raportointijärjestelmä ja oikeudenmukainen toimintaympäristö. Raportoija voi luottaa esille tuodun epäkohdan asianmukaiseen käsittelyyn.Tämän lisäksi ilmailussa toimivilla ihmisillä ja organisaatioilla on lakisääteinen raportointivelvoite ja kanava, jonka kautta ilmoittaa suoraan viranomaiselle onnettomuuksien ja vaaratilanteiden lisäksi myös pienemmistä poikkeamista, jotka voisivat johtaa vaaratilanteeseen. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.Ilmailussa viranomainen keskittyy erityisesti organisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmän suoriutumisen ja jatkuvan kehittymisen valvontaan. Järjestelmän toimivuutta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi raporttien vähäinen määrä ei ole merkki ongelmien puuttumisesta vaan raportointijärjestelmän toimimattomuudesta. Luottamuksellisessa ilmapiirissä tuotetun tiedon tärkeys on ilmailussa myös laajasti ymmärretty ja hyväksytty.Vuonna 2014 päivitetty sosiaalihuoltolaki sisältää paljon samoja hyviä elementtejä. Suurimmat erot verrattuna ilmailun lainsäädäntöön vaikuttavat olevan viranomaisen roolissa omavalvontajärjestelmän hyväksynnässä ja valvonnassa, sekä suoran viranomaisraportointikanavan määrittelemisessä.Ilmailun turvallisuudenhallintajärjestelmät ja turvallisuuskulttuuri ovat kehittyneet vuosikymmenien kokemuksen perusteella. Kokemusta ja tutkimustietoa omavalvonnan jalkauttamisesta käytäntöön on kertynyt mittavasti. Tätä kokemusta ja tietoa kannattaisi käyttää hyväksi myös muiden toimialojen tuoreempien toimintamallien kehittämisessä.