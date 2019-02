Mielipide

Ketterät osallistumisen tavat parantaisivat asukasdemokratiaa

Asukasdemokratialla

tarkoitetaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseensa. Valtion tukemissa vuokra-asunnoissa asukasdemokratiasta säädetään yhteishallintolailla. Nykyinen laki on jäänyt jälkeen viestintävälineiden ja osallistumisen tapojen kehityksestä.Laki esimerkiksi velvoittaa toimittamaan asukaskokousten kutsut ilmoitustauluille sekä paperisina suoraan asuntoihin. Toiminta nojaa kokouksiin ja määräajaksi nimettyihin toimikuntiin jatkuvan vuoropuhelun ja ketterien osallistumistapojen sijaan. Diginatiiveja on vaikea houkutella osallistumaan kirjoituskoneajan käytännöillä.Yhteishallintolain haasteet korostuvat opiskelija-asunnoissa. Opiskelija-asuntojen asukkaat ovat pääsääntöisesti nuoria ja asuvat opiskelija-asunnossa lyhyen aikaa. Opinnot, työt ja järjestötoiminta kilpailevat opiskelijan ajankäytöstä.Asukasdemokratialla turvataan asukkaiden mahdollisuus vaikuttaa omaan asumiseensa, mutta lyhyiden asumisaikojen takia tämä toteutuu opiskelijoilla vain osittain. Moni on muuttanut ennen kuin päätösten vaikutukset realisoituvat. Tämä heijastuu osallistumisaktiivisuuteen. Asukaskokoukseen saattaa saapua vain kourallinen tuhansista kutsutuista. Ilman osallistujia aito asukasdemokratia jää toteutumatta.Ketterät osallistumisen tavat voisivat madaltaa kynnystä osallistua.Aikaan ja paikkaan sidottujen kokousten sijaan asukasvaikuttaminen voisi tapahtua digitaalisilla alustoilla ajasta ja paikasta riippumatta. Asukasdemokratia voisi olla uusien osallistumistapojen kokeilualusta, josta saatuja oppeja voitaisiin hyödyntää laajemmin kansalaisyhteiskunnassa.Ympäristöministeriö on teettänyt yhteishallintolaista selvityksen, mutta lakia ei päästy uudistamaan tällä vaalikaudella. Laki tarvitsee kunnianhimoisen uudistuksen, jotta asukasdemokratia voisi nousta osallistumistapojen edelläkävijäksi. Uudistus tulisi kirjata tulevaan hallitusohjelmaan.