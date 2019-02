Mielipide

Lumilinna, kynäinventaario ja muut erittäin hyvät syyt keskeyttää työpäivä

Alkoi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pomo:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pomo:

Pomo:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pomo:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pomo:

olla kiire. Koulu oli alkamassa, ja ekaluokka­lainen riuhtoi eteisen lattialla saappaita jalkaansa. Sitten hän katosi. Saappaat ja jo kertaalleen päälle puetut haalarit lojuivat mytyssä.Rauhallisesti lallatteleva lapsi löytyi lopulta yläkerrasta. Hän oli kesken kaaoksen päättänyt, että hiuslenksu on vaihdettava. Lenksussa ei ollut mitään varsinaista vikaa. Lapsi vain sai päähänsä, että eräs toinen lenksu on parempi: ”Se joka mulla oli Pärnussa.”Pärnussa hän oli kaksi vuotta sitten. Lenksua ei ole tiettävästi nähty sen jälkeen.toimii lapsi. Ei ole tärkeitä tai vähemmän tärkeitä asioita. On vain asioita, jotka ponnahtavat mieleen, ja ne kaikki ovat Erittäin Tärkeitä Asioita.Tämä on toki rasittavaa, mutta myös jotenkin virkistävää. Se näyttäisi antavan elämään leppoisan rytmin. Tekisi mieli kokeilla samaa alati raskaammaksi käyvässä työelämässä. Onhan jopa tutkittu, että työpanos paranee, kun ihmisen annetaan harhailla pois rutiineistaan kesken työpäivän.”Missä se esitys on? Lupasit keskiviikoksi.”Minä: ”Se ei valmistunut. Aloitin kyllä, mutta sitten päätin laskea kaikki toimituksen kynät. Se oli työvoimavaltainen hanke.””Voitko tuurata huomenna iltavuorossa?”Minä: ”Enköhän, mutta on kyllä todennäköistä, että jossain kohtaa iltaa käärin itseni mattoon ja pyörin portaita alas.””Lukisitko tämän jutun läpi kolmeen mennessä.”Minä: ”MITÄ?!?! Jos et huomannut, minulla on näitä post it -lappuja korvissani. Ja nyt menen ulos kysymään ihmisiltä heidän lempivärejään. Ehkä sen jälkeen, mutta luultavasti unohdan ja lähden kotiin.””Tässä olisi nyt tämä vierailijaryhmä, jolle lupasit esitellä paikkoja.”Minä: ”Tervetuloa! Varmaankin ihmettelette, miksi olen pukeutunut uimahousuihin ja tiaraan. En ikävä kyllä muista itsekään.””Jaakon piti vetää tämä kokous. Missä hän on?”Joku muu: ”Hän oli tässä vielä äsken, mutta nyt hän on Töölönlahdella rakentamassa lumilinnaa.”