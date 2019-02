Mielipide

Mineraaleja tarvitaan ilmastonmuutoksen hillintään

Tuoreiden

Tutkimuksissa

Kaivostoiminnan

Suomen

uudesta kaivosverosta on sivuuttanut tutkimustiedon ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvittavista metallisista raaka-aineista sekä kaivostoiminnan kytkökset kiertotalouteen. Kiistat suorista työllisyysvaikutuksista sekä huolet ympäristövaikutuksista ja voittojen karkaamisesta ulkomaille ovat nostaneet populistisesti esiin resurssinationalistisia asenteita ja näkemyksiä kaivostoiminnan merkityksen taantumisesta.tutkimusten valossa kaivosalan ja mineraalisektorin auringonlaskua saadaan odottaa pitkään, jos ilmastonmuutosta halutaan hillitä. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvittavat sähköakut ja -autot, aurinkokennot ja tuuligeneraattorit tarvitsevat raaka-aineita. Aurinkokennot hyödyntävät muun muassa hopeaa ja germaniumia. Sähkögeneraattorit, kestomagneetit, mikropiirit, vähän sähköä kuluttavat laserlamput ja sensorit tarvitsevat toimiakseen koko joukon harvinaisia maametalleja, kevytmetalleja ja kuparin kaltaisia värimetalleja.on myös arvioitu, missä määrin metalleja voidaan elektronisissa komponenteissa vähentää tai korvata toisilla, paremmin saatavilla olevilla materiaaleilla. Myös mahdollisuuksia materiaalien kierrätykseen on huomioitu.Harvinaisia maametalleja ei yksinkertaisesti ole kaivettu ja rikastettu tarpeeksi, jotta pelkästään kierrätyksellä voitaisiin tuottaa ilmastotavoitteisiin tarvittavia laitteita. Vaikka merkittäviä värimetalleja kierrätetään jo nyt tehokkaasti ja kaikesta koskaan kaivetusta kuparista on edelleen käytössä noin 80 prosenttia, myös tätä metallia tullaan louhimaan sähköautojen valmistukseen. Kansainväliset malminetsijöiden katseet ovat jo kääntyneet Suomeen useiden kriittisten raaka-aineiden etsinnässä. Myös vanhojen kaivosalueiden jätekasat saattavat sisältää uusien teknologioiden tarvitsemia harvinaisia maametalleja.mukana Suomeen kehittynyt kaivosteknologian sekä rikastus- ja kierrätysteknologian huippuosaaminen nousee tärkeään rooliin ilmastonmuutoksen torjumisessa tarvittavien teknologisten uudistusten toteuttamisessa. Suomalaiset kaivoslaitevalmistajat toimivat globaalisti, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on suurempi kuin metallikaivostoiminnalla Suomessa, yli 1,5 miljardia euroa vuonna 2017. Ilman paikallista kaivostuotantoa osaaminen lipuisi vääjäämättä pois Suomesta.kaivokset ovat kansainvälisesti pieniä tai keski­suuria. Kaivostoimintamme on erityisen herkkää mineraali­talouden vaihteluille. Huonosti kohdennettu ja ajoitettu kaivosvero tai maksu voi viedä pohjaa raaka-ainehuollolta, jota tarvitaan ilmastonmuutoksen torjunnassa.Kaivosverojen tulisi kannustaa vähentämään vaarallisia kaivosjätteitä, rahoittaa valvontaa ja edistää innovaatioiden kehitystä ja koulutusta. Kaivosalan lisäksi ympäristö- ja yhteis­kuntavastuuta kaivataan myös poliitikoilta.