Leipzigin kaupungissa avattiin toissa viikolla uusi halparuoka­kauppa Mere.Meren alkutaivalta on ollut kiinnostava seurata. Ennen avajaisia ovella oli jono. Kauppa kävi todella vilkkaasti. Niin vilkkaasti, että kauppa myytiin oikeastaan tyhjäksi. Suuri suosio ehkä yllätti. Joka tapauksessa tavarantoimittajat eivät pystyneet vastaamaan kysyntään. Siksi Mere joutui sulkemaan kaupan kahdeksi päiväksi.Kiinnostavinta Meressä on kuitenkin se, että se on ensimmäinen Saksaan tullut venäläinen ruokakauppaketju.ruokamarkkinassa kilpailu on kovaa ja isot jylläävät. Ruokaa halvalla myyvällä hard discounter -sektorilla valtaa pitävät Aldi ja Lidl. Ne eivät pelota haastajaa Siperiasta.Meren omistaja Torgservis on Krasno­jarskissa vuonna 2009 perustettu yhtiö, jolla on on tällä hetkellä Itä-Euroopassa ja Aasiassa ainakin 700 kauppaa. Ensimmäisen ruokakauppansa EU-alueella yhtiö avasi viime vuonna Romaniassa. Siellä tavaraa myydään suoraan lavoilta ja laatikoista. Saksassakin tyyli on pelkistetty, mutta kaupassa on hyllyjä ja ostoskärryt.Saksassa Mere lupaa myydä ruokaa kaikkein halvimmalla. Miten se siihen pystyy, on hyvä kysymys. Suunnitelmissa on sadan kaupan avaaminen Saksassa.Asiakkaita Mere jopa tapauksessa kiinnostaa. Ja mediaa. Halvimmat tuotteet ovat saksalaisillekin halpoja. Viinipullo maksaa euron ja neljä senttiä, ja litrasta maitoa veloitetaan 62 senttiäon kuitenkin alkuun ollut siinä, mitä Mere ylipäätään myy. Omenamehua ja maitoa Tšekistä, teetä Puolasta. Isoja lavoja säilykkeitä ja tölkkejä, joiden alkuperäisten etikettien päälle on liimattu saksankieliset. Sen sijaan tuoretavaraa, kuten vihanneksia ja hedelmiä, on turha etsiä. Asiakkaat ovat valitelleet, ettei kaupasta saa voita, riisiä eikä leipää.Valikoimalla Meren on vaikea päihittää kilpailijoitaan. Osa hinnoista on sellaisia, että herää kysymys laadusta ja tuotteiden alkuperästä. Kilon pussi pakastettuja schnitzeleitä maksaa kolme euroa. Tarra pussin päällä kertoo B-laadusta.Kauppa sai heti lempinimen. Se on Russen-Aldi. Suorasukainen nimi ei ehkä hellittele, mutta se kertoo tästä ajasta.Venäjällä on ruokakauppaketju, joka pitää Saksaa kiinnostavana markkinana. Saksassa tulokkaalle on iso valmis kohderyhmä. Moni pienituloinen tulee kaukaakin, jos voi nipistää ruokalaskusta.