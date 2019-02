Mielipide

Ylimielinen tietämättömyys kohtaa siirtolaiskriisin

Tapah­tumat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maahanmuutto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Latinalaissa Amerikassa nousevat kansain­välisiksi uutisiksi useimmiten, kun kyseessä on suuri katastrofi tai kun alueen maat ovat väli­kappaleina jossakin laajemmassa valtapelissä.Nyt on meneillään suuri katastrofi Venezuelassa, ja Yhdysvalloissa tehdään politiikkaa Keski-Amerikan siirtolaisilla. Otsikot ovat taas kas­vaneet.Paljon vähemmän huomiota sai esimerkiksi se, miten 1990-luvulla demokratia eteni Latinalaisessa Amerikassa. Se eteni epätäydellisenä, mutta kuitenkin ainutlaatuisen laajalla rintamalla verrattuna kasvutalouksiin ja kehittyviin maihin muissa maailmankolkissa.Tällaisen valikoivan seurannan tuloksena syntyvä käsitys Yhdysvaltojen eteläpuolella sijaitsevista Amerikan valtioista on melko sävytön. Venezuelan romahdus sopii hyvin kuvaan. Uruguayn asettuminen vapauden ja demokratian mittauksissa Pohjoismaiden tuntumaan jää yleensä noteeraamatta.Asenne on sukua piittaamattomuudelle, jolla kirjailija Joseph Conradin mukaan merimiehet katsovat vieraita rantoja ja ihmisiä. Conradin klassikossa Pimeyden sydän kertoja Marlow päätteli, että kyseessä oli merimiesten ”hieman ylimielinen tietämättömyys”.Työskenneltyäni kauan sitten vuoden merillä ja sittemmin pitkään toimittajana Latinalaisessa Amerikassa minun on helppo yhtyä Conradin näkemykseen sekä merimiesten osalta että siinä, miten Latinalainen Amerikka nähdään.myös itse syyllisten joukossa. Alkuvuosinani HS:n ulkomaantoimittajana uutisoin Keski-Amerikan sodista, joissa oli perimmiltään kyse Yh­dysvaltojen ja Neuvostoliiton tukemien voimien valtakamppailusta. Sitten koitti 30 vuoden tauko. Viimeisellä uutismatkallani HS:n toimittajana palasin tammikuussa Keski-Amerikan entiselle sota-alueelle kertomaan nykyisestä kriisistä, jossa sadattuhannet ihmiset pakenevat väkivaltaa ja kurjuutta kohti Yhdysvaltoja.Keski-Amerikan kriisi eroaa Venezuelan sekasorrosta siinä, että tapahtumat Venezuelassa ylittävät maailman uutiskynnykset jo mittasuhteidensa ansiosta.Tilanne Keski-Amerikan ”kurjuuden kolmiossa” eli Salvadorissa, Hondurasissa ja Guatemalassa sai sen sijaan luhistua nykyiseen toivottomuuteensa perinteisen kaavan mukaisesti, eli herättämättä maailmalla erityistä huomiota. Sitten kuvaan tuli mukaan presidentti Donald Trump.Meksikon-vastaisen rajan yli on Yhdysvaltojen sisäpolitiikan kestokiista. Uutta tilanteessa on se, että Trump on julistanut siirtolaiset Keski-Amerikasta kansalliseksi turvallisuusuhaksi ja pitää siirtolaisten torjumista yhtenä pääteemanaan pyrkiessään toiselle presidenttikaudelle ensi vuoden marraskuun vaaleissa.Tarjolla oli ilmeinen tilaisuus selvittää, miksi siirtolaiset lähtevät vaaralliselle matkalle kohti Yhdysvaltoja, keitä he ovat ja mitä heille tapahtuu matkan varrella ja perille päästyään.Toisin kuin usein aiemmin Latinalaisen Amerikan uutisoinnissa, eurooppalaiselle kertojalle ei tällä kertaa ole tarjolla houkutusta moraaliseen ylemmyyteen.Kuten Saska Saarikoski kirjoitti (HS 7.2.), Eurooppaan pyrkijöitä hukkuu Välimereen parissa päivässä sama määrä ihmisiä kuin Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla kuolee vuodessa, eli 12 ihmistä. Amerikan lukuun voi lisätä pari nollaa, kun laskee mukaan lähtömaissa ja matkalla kuolleet sekä kadonneet, mutta perusasetelma ei siitä muutu.matkallani näin? En haastatellut poliitikkoja vaan siirtolaisia, turvapaikanhakijoita, heidän autta­jiaan ja muutamaa tutkijaa. Näin suuren inhimillisen katastrofin sekä Salvadorissa että Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla. Kaikkialla oli myös suurta auttamisen halua.Siirtolaisten mukana tulee varmasti rikollisiakin, mutta useiden rajanylittäjien ensimmäisenä kohteena oleva McAllen Teksasissa kuuluu Yhdysvaltojen turvallisimpiin kaupunkeihin.Suurrikolliset liikkuvat yksityis­koneilla rahalla ostettu passi taskussaan eivätkä henkensä uhalla ja ihmissalakuljettajien ehdoilla.Tämän alueen uutisoinnissa ei kannattaisi pitää 30 vuoden taukoja. Vaikka tie humanitaarisesti vastuullisen ja viisaaseen maahanmuuttoon on pitkä, vaikein vastustaja on edelleen tuo hieman välinpitämätön tietämättömyys.