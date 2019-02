Mielipide

Miksi omista vanhemmistaan ei voi ottaa eroa?

voi olla niin, että vanhempi voi jättää oman lapsensa elättämättä mutta lapsi joutuu silti hoitamaan vanhempansa asiat vielä tämän kuoltua? Tämä asia riivaa minua vieläkin, vaikka isäni kuolemasta on aikaa jo yli kaksi vuotta.En asunut isäni kanssa sen jälkeen, kun olin puolen vuoden ikäinen. Isäni ei hoitanut elatusmaksuja. Tapaamisemme lapsuudessani olivat vähäisiä ja epäsäännöllisiä. Äitinikään ei hoitanut vanhemmuuttaan vastuullisesti, joten jouduin muuttamaan 14-vuotiaana sukulaisten nurkkiin ja vastaamaan itse omasta taloudestani.Vastoin vanhempieni esimerkkiä ja ilman heidän taloudellista tai muutakaan tukea opiskelin itselleni ammatin ja rahoitin opiskeluni töitä tekemällä. Kävin töissä, löysin elämänkumppanin, ostimme asunnon ja saimme lapsia.Tällä välin isäni oli sairastunut elämäntapojensa takia. Hän oli saanut häädön ja ollut asunnottomana. Mutta hän oli myös huomannut, että hänellä on aikuinen työssä käyvä tytär, jolta saattoi vipata rahaa aina tarvittaessa, soittaa melkein päivittäin ja valittaa kurjaa tilannettaan.Hoitovapaalla ollessani vihelsin pelin lopulta poikki. Sanoin isälleni, että olen elatusvelvollinen vain lapsiani kohtaan. En ”lainaisi” isälleni enää euroakaan – varsinkaan, kun hän ei koskaan maksanut velkojaan takaisin. Viimeisinä aikoina jouduin myös sanomaan isälleni, ettei hän soittelisi minulle päivittäin: hänen tulisi mennä lääkäriin ja hakea apua sosiaalitoimistosta.tämän jälkeen isäni kuoli. Eniten minua järkytti se, kun poliisi kuolinviestiä tuodessaan antoi minulle ohjeet, että isäni ainoana perillisenä minun velvollisuuteni oli hoitaa kaikki vainajaan liittyvät asiat: hautajaiset, perunkirjoitus, asunnon tyhjentäminen ja kaikki muu, mitä kuolemaan liittyy.Mennessäni isäni asunnolle järkytyin: se oli kuin kaatopaikka, jossa jätteiden ja tavararöykkiöiden keskellä kulki kapeita polkuja. Isäni oli täysin varaton. Ulosotossa hän oli ollut jo 1970-luvulta lähtien.Otin yhteyttä isäni kotikunnan sosiaalivirastoon, jotta saisin jonkun hoitamaan hänen asioitaan. Sieltä vastattiin tylysti, ettei asia kuulu heille. He hoitavat ainoastaan varattoman hautauksen, koska se on kirjattu lakiin heidän velvollisuudekseen. Perunkirjoituksiin en saisi oikeusapua, koska olin hoitanut oman talouteni liian hyvin.Yritin monelta taholta selvittää, miten voisin kieltäytyä perunkirjoituksesta ja asunnon tyhjentämisestä, koska tämä kaikki tuntui kohtuuttomalta vaatimukselta minua kohtaan. Mitään ulospääsyä ei kuitenkaan ollut. Isäni asunnon kunnallinen vuokranantaja uhkasi minua 4 000 euron laskulla, jos minulla ei ole esittää heille perukirjaa, jossa isäni todetaan varattomaksi.hautajaiskahvitusten lisäksi maksettavakseni tuli myös asianajajan kulut perunkirjoituksesta, koska rahkeeni eivät riittäneet mitenkään isäni lukuisten velkojen selvittelyyn. Tämä oli mielestäni kohtuutonta, koska isäni ei millään tavalla hoitanut elatus- tai kasvatusvastuutaan.Toivon, että tähän epäkohtaan puututtaisiin eikä kenenkään enää tarvitsisi joutua näin kohtuuttomaan tilanteeseen.