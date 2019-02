Mielipide

Voisiko kotihoidon työntekijöiden virhepysäköintejä katsoa läpi sormien?

Vanhusten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

kotihoidossa työskentelee paljon vastuullisia hoitajia, jotka haluavat tehdä työnsä hyvin. Heillä on arjen ongelma, johon kunnat voisivat tarttua heti: pysäköinti.Sekä kunnan omassa että ulkoistetussa kotihoidossa aikataulu on aina tiukka. Taloyhtiöillä on vähän vieraspaikkoja ja tienvierustat ovat lumen peitossa. Vanhuksen luokse on silti päästävä nopeasti. Jotta aikataulu ei hajoa käsiin, auto joudutaan pysäköimään sinne, missä se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.Hoitaja maksaa pysäköintisakot itse huonosta palkastaan, ja tämä toistuu usein. Se syö työmotivaatiota ja panee pohtimaan toisia työpaikkoja.Pysäköinnit ovat lyhytaikaisia. Voitaisiinko kunnissa joustaa asiassa niin, ettei hoitajien asiakaskäynneistä sakotettaisi? Tarvitsemme kaikki hoitajat töihin, ja nyt olisi yhteiskunnan aika tulla vastaan.