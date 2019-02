Mielipide

Suomessa on kohistu pari viikkoa vanhusten­huollon ongelmista – syyllisiä olemme me kaikki

Suoma­lainen

Suomessa

Osakeyhtiölaki

Eläkeyhtiöt

kansan­kapitalismi sumentaa joskus selviä asioita.Suomen kansan­talouden helmi on eläke­järjestelmän sijoituspotti. Järjestelmän sijoitusvarat olivat viime vuoden kolmannen vuosi­neljänneksen lopulla 204,7 miljardia euroa, suuremmat kuin koskaan ennen. Työeläke­vakuuttajien etujärjestö Tela kertoi joulukuussa, että korko­sijoitukset jäivät pakkaselle, mutta osakkeet ja kiinteistö­sijoitukset paikkasivat tilannetta.Paikkaaminen oli tärkeää, sillä sijoitusten tuotto varmistaa sen, että työeläkkeitä riittää tulevaisuudessa kaikille. Maksutulot eivät enää kata eläkemenoja. Jos tulevaisuutta varmistetaan osakesijoituksilla, niiden olisi syytä olla tuottavia.on kohistu pari viikkoa vanhustenhuollon ongelmista. Viime päivinä ongelmia on löytynyt Esperi Caren ja Attendon omistamista hoitolaitoksista. Moni tilannetta seurannut on ehtinyt syyttää tilanteesta kasvotonta rahaa ja ulkomaisia riistokapitalisteja, jotka liikuttelevat rahaa veroparatiiseihin.Yksi Esperin omistajista on supi­suomalainen työeläkeyhtiö Ilmarinen. Attendon omistajiin kuuluu eläkeyhtiö Elo. Mehiläiselläkin on hoitobisnestä, ja mukana ovat muun muassa työeläke­vakuuttajat Varma ja Ilmarinen sekä Valtion eläkerahasto.kertoo, että toimitusjohtajan on edistettävä yhtiön etua ja yhtiön hallituksen on valvottava omistajien puolesta, että näin tapahtuu. Yhtiön etu pelkistyy osakkaiden silmissä usein hyväksi osinkotuotoksi.Vanhustenhuolto on työvoimavaltaista toimintaa. Jos hoivabisneksestä haluaa puristaa lisää tuottoa ja paremmat ­osingot omistajille, nopein keino on se, että vähennetään työvoimaa. Tällä alalla omistajan etu ja asiakkaan – hoidettavan – etu voivat silloin ajautua räikeään keskinäiseen ristiriitaan.eivät ole vastuussa hoivayhtiöiden käytännön virheistä. Niiden omistukset esimerkiksi Attendossa ja Esperissä ovat myös aika pieniä.Mutta me kaikki olemme kuitenkin eläkejärjestelmän sijoitusten kautta hyötymässä, kun tuottoja puristetaan – olipa kyse hoivabisneksestä tai jostain muusta alasta. Niillähän ne meidän eläkkeemme maksetaan, kun järjestelmän keräämät maksut eivät enää kata eläkkeitä.Jos välillinen hyötyminen riittää syyllisyyteen, tilannetta voi kuvata muusikko J. Karjalaista soveltaen: Me ollaan syyllisiä kaikki, kun oikein silmin katsotaan.