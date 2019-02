Mielipide

on vuosien ajan ollut edelläkävijä julkishallinnon tuottaman tiedon avoimuudessa. Pioneerityötä on tehty esimerkiksi avaamalla käyttöön kansallisesti tuotettuja paikkatieto­aineistoja, muun muassa erilaisia digitaalisia karttoja. Perusteena avoimuudelle on ollut yritys­toiminnan edistäminen mutta myös hallinnon keventäminen ja kansalaisten osallistumisen tukeminen.Kansalaisten osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun onkin helpottunut: esimerkiksi kansalaisjärjestöt voivat luoda uskottavia varjokaavoja tai esittää vaihtoehtoja palveluiden paremmasta sijoittelusta ja maankäytöstä, kun käytössä on sama tietopohja kuin esimerkiksi suunnittelijoilla. Kaupunkeja voidaan kehittää moniäänisemmin ja kansalaisia kuulla uudella tavalla.Myös julkishallinto itse on hyötynyt tiedon avoimuudesta, sillä tieto siirtyy nyt sutjakammin hallinnon­alojen tai -tasojen välillä. Parhaimmillaan tämä sallii tietoon pohjautuvan paremman päätöksenteon.liittyvän keskustelun lähtökohtana on perinteisesti ollut ajatus, että julkishallinto tuottaa keskeisimmät alueellisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvittavat aineistot. Viime vuosina on kuitenkin tullut selväksi, että yksityiskohtaisinta ja ajantasaisinta tietoa esimerkiksi ihmisten liikkumisesta ja arkikäyttäytymisestä keräävät nykyisin yksityiset yritykset.Matkapuhelinyhtiöt, sosiaalisen median alustat, hakukoneet ja kauppa keräävät tietoa ihmisistä erilaisten sovellusten avulla. Tämä tehdään periaatteessa ihmisten suostumuksella, mutta harva tulee ajatelleeksi, mihin suostuu. Tietoa keräävät yritykset voivat tutkia ihmisten ja ihmisryhmien liikkeitä tai seurata kulutustottumuksien ja arvostusten muutoksia yksityiskohtaisemmin kuin kukaan muu koskaan aikaisemmin.Matkapuhelinyhtiöiden keräämä aineisto paljastaa arjen elinpiirit kaupungeissa, nousevat ja heikkenevät keskukset, turistien liikkeet sekä mökkeilyn vuosirytmin ja paikat. Navigaattorisovellusten ylläpitäjät tietävät, minne ihmiset suuntaavat ja missä tiet ruuhkautuvat milloinkin. Kaupan ostoskorien seuranta näyttää alueelliset erot ja muutokset ostoskäyttäytymisessä. Merkkejä huono-osaisuudesta voidaan nähdä jo vuosia ennen kuin asia näkyy virallisissa tilastoissa.Usein yritykset varaavat aineistot vain omaan liiketoimintakäyttöönsä. Tiedon avulla yritykset voivat ­reagoida yhteiskunnan kehitykseen ja ohjata sitä ennen kuin julkiset toimijat edes saavat vihiä muutoksista. Yksityiskohtainen tieto olisi välttämätöntä myös julkisten palveluiden suunnittelun kannalta. Näitä kaupunkien dynamiikkaa kuvaavia tietoja on kuitenkin rajallisesti – jos lainkaan – julkishallinnon saatavilla. Yhteiskunnan tasapuolisen suunnittelun kannalta tämä saattaa osoittautua kestämättömäksi.Tiedon avoimuus on ollut julkishallinnolle arvovalinta, mutta yritykset toimivat omien intressiensä pohjalta. Ne käyttävät aineistojen keräämiseen ja hallinnointiin valtavat määrät voimavaroja, ja tiedon omistus­oikeus on usein kiistaton.tietoa kerryttävät palveluiden käyttäjät, tavalliset ihmiset. Suomessa ja laajemminkin Euroopassa olisi tärkeää keskustella ihmisten tuottaman aineiston omistajuudesta. Mydata- eli Omadata-aloitteet ovat jo edistäneet ihmisten oikeutta hallinnoida kerryttämäänsä tietoa ja luovuttaa sitä muiden käyttöön. Samaan suuntaan ohjaa uusi EU:n tietosuoja-asetus.Itseä koskevan datan hallinnointi vaatii kyvykkyyttä ja kiinnostusta omia tietoja kohtaan. Julkisten palveluiden suunnittelussa on tärkeää ymmärtää myös niiden ihmisten ­arkea, joiden voimavarat eivät riitä omasta datasta huolehtimiseen.lainsäädäntö on toivotusti tiukentanut yksityisyyden suojaa, mutta se on myös rajannut tietoja entistä tarkemmin vain yritysten käyttöön. Jos yksityiskohtaista tietoa kuitenkin kerätään, sen tulee olla käytettävissä myös julkisessa päätöksenteossa ja tutkimuksessa kohtuullisilla kustannuksilla ja ihmisten yksityisyyttä suojaten.Tavoitteena tulee yhä olla yhteis­kunnan kehittäminen parhaan tiedon pohjalta ja hyvän tiedon­vaihdon periaatteita kunnioittaen.