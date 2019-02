Mielipide

Lakien valmisteluun on varattava riittävästi aikaa

Viime

Pidempiaikainen

Lainsäädäntötutkimus

Viimeaikaiset

aikoina on keskusteltu paljon lainvalmistelun laadusta. On ehdotettu komiteatyöskentelyn palauttamista, ministeriöihin lainsäädäntöjohtajia sekä lainvalmistelukoulutusta kansanedustajille ja ministereille. On myös esitetty, että valtioneuvoston kanslian yhteyteen perustettaisiin riippumaton neuvosto, joka kävisi läpi ministe­riöiden lainsäädäntöesitykset perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta.kehitys Suomessa on ollut, että perusteellinen ja laajapohjainen valmistelu on vähentynyt ja nopea­tempoinen virkamies- ja selvityshenkilövalmistelu lisääntynyt. Esimerkiksi lapsinäkökulma jää suppeassa valmistelussa helposti muiden näkökulmien varjoon.Laadukas lainsäädäntö on keskeinen väline myös lapsen oikeuksien turvaamisessa, sillä sen perustalle luodaan useat muut lasten oikeuksia turvaavat mekanismit. Hyvälle lainsäädännölle on ominaista, että se seuraa aikaansa ja vastaa yhteiskunnan kulloisiinkin haasteisiin. Kansallisella lainsäädännöllä varmistetaan myös ihmisoikeusvelvoitteiden toteutumista.on osoittanut lainvalmistelun haasteita, mutta myös sen, ettei asia korjaannu yhdellä toimen­piteellä, vaan kyse on moniulotteisesta kokonaisuudesta.Laadukkaan lainsäädännön lähtökohtana on, että sen valmistelussa tunnistetaan vaikutukset niihin ihmisiin, joihin säädös kohdistuu. Tämä koskee myös lapsia. Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeinen periaate on lapsen edun ensisijaisuus. Lapsilla on oikeus siihen, että heidän etunsa arvioidaan ja otetaan ensisijaisesti huo­mioon. Väline tähän on lapsivaikutusten arviointi.Sote- ja maakuntauudistuksen sekä siihen liitetyn valinnanvapauslainsäädännön yhtäaikainen valmistelu on ollut valtava kokonaisuus, jolle on varattu selvästi liian lyhyt aika.Uudistusten vaikutuksia ei ole ollut mahdollista tunnistaa riittävän tarkasti, sillä muuttuvia tekijöitä on yksin­kertaisesti liikaa. Näistä karikoista tulisikin ottaa opiksi seuraavalla eduskunta- ja hallituskaudella, jolloin on tarkoitus uudistaa so­siaaliturvajärjestelmä.Se, että eduskunta hyväksyy lain, ei yksin riitä, vaikka laki olisi laadukkaasti laadittu. Sen lisäksi tarvitaan tehokas ja ­hyvin resursoitu lain toimeenpano sekä riittävä valvonta. Nämä kolme muodostavat toisiinsa kiinteästi liittyvän kokonaisuuden.esille nousseet ongelmat lastensuojelussa, vammaispalveluissa sekä vanhuspalveluissa osoittavat selvästi, että valvonnan paino­pistettä ei voida siirtää liiaksi viranomaisilta palveluntuottajille itselleen ja asiakkaille. Palvelujen riittävyyden arvioinnissa keskeistä on myös niiden taso. Tason tulee olla sellainen, että se luo jokaiselle ihmiselle edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä, kuten perustuslaki edellyttää.