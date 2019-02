Mielipide

Miksi Puolustusvoimien valintakoepäivät on sijoitettu ylioppilaskirjoitusviikolle?

Poikani

on erittäin kiinnostunut tietotekniikasta, matematiikasta ja fysiikasta. Häntä kiinnostaa myös Puolustusvoimien aselaji ”elektroninen sodankäynti”, johon haetaan erikseen valintakokeen kautta. Ongelma on kuitenkin se, että kokeet pidetään viimeisellä ylioppilaskoeviikolla. Puolustusvoimien kokeen voi tehdä joko 25., 26, 27. tai 28. päivänä maaliskuuta. Pitkän matematiikan ylioppilaskoe pidetään 26. maaliskuuta ja reaaliaineen koe 28. maaliskuuta.Valintakoepäivä alkaa Riihimäellä kello 8 aamulla, ja päivä on ohi viimeistään kello 18. On itsestään selvää, ettei mikään valintakoepäivistä käy pojalleni ylioppilaskirjoitusten takia – varsinkin kun matkaa Riihi­mäelle on pohjoisesta tuntitolkulla. Seuraavan päivän kirjoituskoitokseen ei voi mennä, jos on viettänyt puolitoista vuorokautta testeissä ja saapunut kotiin puolilta öin.Miksi valintakoepäivät on sijoitettu ylioppilaskirjoitusviikolle? Miksi näin on tehty myös aikaisempina vuosina? Miksi ammattikoululaiset ja lukion abiturientit asetetaan epätasa-arvoiseen asemaan armeijan erikoislajien pääsykokeissa?