Mielipide

Avoimen yliopiston linja on pahasti tukossa

Vielä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/ https://www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/

viime eduskunta­vaalien alla kuuma ­puheenaihe oli elin­ikäinen oppiminen. Työttömyyttä ratkottiin innokkaasti uudelleenkoulutuksella ja maalailtiin kuvaa yhteiskunnasta, jossa opiskelu kuuluu kaikenikäisille.Tämäkin on paljastunut pelkäksi taivaanrannan maalailuksi, kuten muutkin sen aikaiset koulutukseen liittyvät lupaukset.Aikuisena uuden tutkinnon opiskelu on yllättävän hankalaa. Aikuisopintoraha on vitsi. Mitä muka tekee etuudella, jota voi saada runsaan vuoden ja jonka taso on niin naurettavan pieni, että työttömänä pärjäisi paremmin? En tiedä yhtäkään ylempää tutkintoa, jonka saisi valmiiksi 15 kuukaudessa.Ajattelin siis, että fiksuna ja ahkerana toteutan haaveitani opiskelemalla avoimen yliopiston kautta. Tätähän on myös mainostettu joustavana väylänä tutkinto-opiskelijaksi. Koska avoimen kurssit luetaan hyväksi tutkintoon, päätoimisen opis­kelun aika lyhenisi huomat­tavasti. Vaan kuinkas sitten kävikään?Oikeustieteen kurssien käyminen avoimessa edellyttää niin sanotun johdantokurssin käyntiä. Näitä johdantokursseja järjestetään jatkuvasti ja useassa toimipisteessä. Minun kurssini oli täynnä, enkä usko, että muillakaan on pulaa osallistujista.Varsinaisille opintokursseille ilmoittautuminen osoittautui täysin mahdottomaksi. Ilmoittautuminen alkaa tasan kello 12, ja koko kurssi on varasijoja myöten täynnä muutamassa minuutissa.Edellytetään siis, että työssä käyvä ihminen on tasan kahdeltatoista koneen ääressä painamassa näppäintä. Jos vaikka työpalaveri venyy minuutin yli, ohi menee.Eipä tämä haittaisi, jos kyse olisi vain yhdestä kurssista. Kursseja ei kuitenkaan järjestetä läheskään samassa suhteessa kuin johdantokursseja.Tänä keväänä avoimessa yli­opistossa on tarjolla kolme kurssia, joista yksi on tarkoitettu edistyneemmille opiskelijoille. Edes kaikki viime syksyn aikana johdantokurssille osallistuneet eivät pääse jatkamaan opintojaan tänä keväänä.Jään siis odottelemaan, pääsenkö toivomilleni kursseille tänä vuonna lainkaan. Jos pääsen, saan ehkä kolmen tai neljän vuoden aikana kasaan vaadittavat 30 opintopistettä. Voinkin jäädä jännittämään, kumpi koittaa ensin, eläke vai avoimen väylän aukeaminen.