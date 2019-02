Mielipide

Valviraan tarvitaan valituspalvelu, joka ottaa vastaan ilmoituksia hoidon laiminlyönneistä

ja vanhustenhoito nousivat otsikoihin, ja nyt keskustellaan hoidon tilasta ja laadusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selitysten perusteella huonoa on sekä kunnallisella puolella että yritysten tuottamissa palveluissa.Vanhemmat ja omaiset eivät uskalla valittaa kohtelusta, mutta myös työntekijöiden valitukset ovat harvassa. Syynä on pelko kostosta ja työpaikan menetyksestä.Suurilla kansainvälisillä yrityksillä on nimettömiä valituspuhelimia ja osoitteita. Suomeen tarvitaan samanlainen palvelu. Siitä on kokemuksia jo muilla viranomaisilla. Valvira voisi perustaa toimiston, joka ottaa vastaan valituksia laiminlyönneistä ja käsittelee ne ­nimettöminä: tavallaan lähdesuojan tapaan.Suomessa on aina ollut yksityisiä sairaaloita, joissa potilaat itse maksavat hoidosta. Tämä malli on helppo, koska julkisen sektorin lääkärit ovat virkansa ohella hoitaneet omaa yksityistä liiketoimintaansa. Asiakkaat ovat vaativia ja äänestävät jaloillaan, jos lupauksia ei pidetä.Lasten ja vanhusten kohdalla tilanne on toinen. Siellä ei ­äänestetä jaloilla eikä rollaattoreilla, koska hoitopaikkoja on vähän ja lapset pitää saada hoitoon.